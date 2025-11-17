Suscríbete a
Entrevista

Pedro García, candidato de la Macarena: «Cuando vi fotos de la Virgen repuesta al culto, pensé que era cosa de la inteligencia artificial»

El candidato a hermano mayor de la corporación de la Madrugada destaca su experiencia tras doce años en la junta de gobierno y cree que el regreso de la Esperanza servirá para «recuperar la alegría»

Así es el programa electoral de Pedro García para la hermandad de la Macarena

Pedro Ignacio García Rivero, en la casa de ABC
Pedro Ignacio García Rivero, en la casa de ABC Víctor RODRÍGUEZ
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Pedro Ignacio García Rivero (Sevilla, 1965) fue el último de los tres candidatos a las elecciones de la hermandad de la Macarena en anunciar que se presentaba a hermano mayor. Lo hizo a finales del mes de agosto, después de dos de los meses ... más duros que ha vivido la corporación de la Madrugada en su historia reciente. Este macareno de cuna, cornetín de los armaos y miembro de junta durante doce años (de 2001 a 2013), presenta su proyecto a ABC y valora la situación actual de la hermandad en los días previos al cabildo de elecciones del 30 de noviembre.

