Suscríbete a
+Pasión

elecciones

Pedro Avendaño, nuevo hermano mayor de la Exaltación

La hermandad ha celebrado elecciones en el salón de actos en la tarde noche del 2 de diciembre

Pedro Avendaño
Pedro Avendaño hdad.
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los hermanos de la Exaltación han elegido a su nuevo hermano mayor, Pedro Avendaño Rodríguez. Ahora es la autoridad eclesiástica quien debe ratificar el cabildo de elecciones, celebrado en el salón de actos de la hermandad en la tarde-noche del 2 de diciembre, ... para que la nueva junta de gobierno pueda tomar posesión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app