Pedro Avendaño, nuevo hermano mayor de la Exaltación

Los hermanos de la Exaltación han elegido a su nuevo hermano mayor, Pedro Avendaño Rodríguez. Ahora es la autoridad eclesiástica quien debe ratificar el cabildo de elecciones, celebrado en el salón de actos de la hermandad en la tarde-noche del 2 de diciembre, ... para que la nueva junta de gobierno pueda tomar posesión.

En total son 347 los que han acudido a la hermandad a ejercer el derecho al voto, los cuales 326 lo han hecho a favor del candidato y actual teniente hermano mayor, mientras que fueron contabilizados 11 blancos y 10 nulos.

Pedro Avendaño propone una gestión basada en el trabajo en equipo, con la creación de grupos coordinados por los responsables de cada área —cultos, formación y caridad—, buscando implicar a todos los hermanos en la vida diaria de la corporación. «Queremos una hermandad donde cada hermano tenga su espacio y pueda aportar su granito de arena», señala el candidato, quien destaca la importancia de caminar en sinodalidad con la parroquia de San Román, reforzando la presencia en los cultos y en la eucaristía semanal en Santa Catalina, templo que considera «el corazón espiritual y sentimental de la hermandad».

Estos son los hermanos que conformarán la nueva junta de gobierno de la Exaltación:

-Hermano mayor: Pedro Avendaño Rodríguez.

-Teniente de hermano mayor: Francisco José Marcos Sánchez.

-Promotor sacramental: Eduardo Gómez Mantecón.

-Consiliario primero: José Luis García Delgado.

-Consiliario segundo: Sergio Ruz Martín.

-Consiliario tercero: Alfonso Sosa Senra.

-Consiliario cuarto: María Inmaculada Muñoz Pérez.

-Consiliario quinto: Jesús Manuel Ruiz Tamajón.

-Consiliario sexto: José Muñoz Doncel.

-Fiscal primero: Francisco Javier de Rueda Santiago.

-Fiscal segundo: Antonio Gómez Mantecón.

-Mayordomo primero: Cayetano Sánchez Piquero.

-Mayordomo segundo: Antonio Valverde Gajete.

-Secretario primero: Jesús Sánchez Piquero.

-Secretario segundo: Antonio Fernández Granados.

-Prioste primero: Raúl López García.

-Prioste segundo: Manuel Martínez Segura.

-Diputado de obras asistenciales y acción social: Salvador Martín Díaz.

-Diputado mayor de gobierno: Juan Ramón Leal Pino.