elecciones
Pedro Avendaño, nuevo hermano mayor de la Exaltación
La hermandad ha celebrado elecciones en el salón de actos en la tarde noche del 2 de diciembre
Los hermanos de la Exaltación han elegido a su nuevo hermano mayor, Pedro Avendaño Rodríguez. Ahora es la autoridad eclesiástica quien debe ratificar el cabildo de elecciones, celebrado en el salón de actos de la hermandad en la tarde-noche del 2 de diciembre, ... para que la nueva junta de gobierno pueda tomar posesión.
En total son 347 los que han acudido a la hermandad a ejercer el derecho al voto, los cuales 326 lo han hecho a favor del candidato y actual teniente hermano mayor, mientras que fueron contabilizados 11 blancos y 10 nulos.
Pedro Avendaño propone una gestión basada en el trabajo en equipo, con la creación de grupos coordinados por los responsables de cada área —cultos, formación y caridad—, buscando implicar a todos los hermanos en la vida diaria de la corporación. «Queremos una hermandad donde cada hermano tenga su espacio y pueda aportar su granito de arena», señala el candidato, quien destaca la importancia de caminar en sinodalidad con la parroquia de San Román, reforzando la presencia en los cultos y en la eucaristía semanal en Santa Catalina, templo que considera «el corazón espiritual y sentimental de la hermandad».
Estos son los hermanos que conformarán la nueva junta de gobierno de la Exaltación:
-Hermano mayor: Pedro Avendaño Rodríguez.
-Teniente de hermano mayor: Francisco José Marcos Sánchez.
-Promotor sacramental: Eduardo Gómez Mantecón.
-Consiliario primero: José Luis García Delgado.
-Consiliario segundo: Sergio Ruz Martín.
-Consiliario tercero: Alfonso Sosa Senra.
-Consiliario cuarto: María Inmaculada Muñoz Pérez.
-Consiliario quinto: Jesús Manuel Ruiz Tamajón.
-Consiliario sexto: José Muñoz Doncel.
-Fiscal primero: Francisco Javier de Rueda Santiago.
-Fiscal segundo: Antonio Gómez Mantecón.
-Mayordomo primero: Cayetano Sánchez Piquero.
-Mayordomo segundo: Antonio Valverde Gajete.
-Secretario primero: Jesús Sánchez Piquero.
-Secretario segundo: Antonio Fernández Granados.
-Prioste primero: Raúl López García.
-Prioste segundo: Manuel Martínez Segura.
-Diputado de obras asistenciales y acción social: Salvador Martín Díaz.
-Diputado mayor de gobierno: Juan Ramón Leal Pino.
