Paz y Misericordia de Rochelambert sufre el segundo robo en las cofradías sevillanas en menos de 24 horas

Segundo robo en las dependencias de un templo o hermandad sevillana en menos de 24 horas. La agrupación parroquial Paz y Misericordia del barrio de Rochelambert ha denunciado que este pasado domingo por la tarde entraron a robar en el templo y las ... dependencias de su parroquia de San Luis y San Fernando.

El humilde grupo de cofrades ha emitido un comunicado llamando a la calma de los fieles y devotos, señalando que sus imágenes titulares, el Cristo de la Paz, la Virgen de la Misericordia, la Inmaculada Concepción, San Luis y San Fernando, no han sufrido «daño alguno».

Matizan también desde Paz y Misericordia que el perjuicio sufrido en el patrimonio artístico y devocional está a la espera de ser valorado mientras se desarrolla la investigación policial correspondiente. Cualquier información nueva al respecto será aportada por los canales oficiales de la agrupación parroquial, que ha agradecido las muestras de «apoyo, afecto y comprensión recibidas».

Robo en San Pablo

Llama la atención que se trata del segundo suceso de estas características que tiene lugar en la ciudad de Sevilla en menos de un día. En la madrugada del sábado al domingo entraron a robar en las dependencias de la casa hermandad de San Pablo, sin daños que lamentar ni en las imágenes titulares ni en el resto del patrimonio de la corporación del Lunes Santo.

Los cofrades del Polígono San Pablo dieron aviso inmediato a la Policía Nacional, que se personó en el lugar para llevar a cabo las actuaciones oportunas. Poco después, varios miembros de la junta de gobierno acudieron también a las instalaciones y pudieron comprobar lo sucedido, invitando, como ha ocurrido en el caso de Rochelambert, a la calma mientras se realizan las investigaciones oportunas para esclarecer los hechos.