La Pastora abraza su historia y vuelve a ser de Santa Marina

Han querido los hermanos de la Pastora y Santa Marina honrar la dilatada y rica historia de esta hermandad letífica en el camino hacia su coronación canónica, que tendrá lugar el próximo sábado 27 de septiembre. Recordar dónde están —pasando dos semanas en la ... parroquia de San Pedro, a la que pertenecen desde que se instalaron en la capilla de la calle Amparo— y de dónde vienen, como ha ocurrido en la mañana de este domingo.

La Divina Pastora de las Almas volvía a salir a la calle en este 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Cruz, para trasladarse a la iglesia de Santa Marina, templo que fue su casa durante más de doscientos años y que aún da nombre a la corporación pastoreña, donde la santa es titular. Minutos antes de las once se ponía en la calle la imagen portada a hombros de sus hermanos. Radiante y bajo un sol esplendoroso, la Virgen estrenaba su nuevo manto de tisú verde bordado en oro por Bordados Salteras, que fue presentado hace una semana.

Durante el traslado se rezó la corona seráfica, altavoz en mano, con la nota musical del Coro Santa María de la Esperanza de Huelva, que cantaba las oraciones y plegarias acompañado de violines, guitarras, panderetas y campanas. Hubo visitas a lugares tan queridos como el convento del Pozo Santo; la iglesia de San Martín, que acogió a la hermandad entre 1942 y 1987; la capilla de Montesión o la parroquia de Omnium Sanctorum, donde se presentó la Virgen con el afectuoso recibimiento de hermandades e instituciones vecinas.

La Divina Pastora frente a San Gil, su sede fundacional Víctor Rodríguez

El escaso público y el intenso calor del mediodía no fueron impedimento para que los hermanos disfrutasen de un traslado entrañable y lleno de momentos de júbilo. Uno de ellos se vivió a eso de la una de la tarde, cuando llegó la Divina Pastora a la parroquia de San Gil entre repiques de campanas. Allí la recibieron las hermandades Sacramental, del Carmen y el Rocío. El templo fue la sede fundacional de la corporación allá por 1703, aunque sólo un año más tarde sus cofrades se trasladaron a Santa Marina, donde permanecieron hasta el incendio de julio de 1936.

La estrechez de San Luis camino del Pumarejo no fue capaz de impedir que se colaran los fuertes rayos de sol, por lo que el cortejo de grupos jóvenes que antecedía a las andas de la Virgen se escoró hacia el lado izquierdo de la calle, donde daba la sombra. Tras ellos, la talla atribuida a Francisco Antonio Ruiz Gijón avanzaba bajo cadenetas de flores de papel que cruzaban de un lado a otro de la calle, como ocurrió hasta la plaza del Señor de la Resurrección, destino del peregrinar de los valientes hermanos pastoreños que aguantaron el calor de una jornada veraniega.

Reencuentro histórico

Aunque la hermandad se adelantó y llegó al entorno de Santa Marina a eso de las una y media, el retraso en la celebración de la eucaristía en el templo ralentizó el traslado en los minutos previos a que se produjera la esperada estampa solamente repetida en 2003, por el centenario fundacional de la corporación letífica: la entrada de la Pastora en su sede histórica con un emocionado aplauso de los presentes en el interior de la iglesia. Sonaba el órgano sobre las dos menos cuarto de la tarde mientras la Pastora avanzaba hasta alcanzar el altar mayor, donde se encontró con la Virgen de la Aurora, que acaba de volver de restaurarse, y el Señor de la Resurrección.

Si hace veintidós años la visita a Santa Marina se produjo en el paso procesional durante la salida extraordinaria para volver a abandonar el templo unos minutos después, en esta ocasión la Virgen pasará una semana bajo las bóvedas de la que fuera una de las primeras 24 parroquias de Sevilla tras la conquista de Fernando III el Santo. Allí se celebrará en los próximos días el triduo extraordinario antes de poner rumbo al corazón religioso de la ciudad el próximo fin de semana. Hasta entonces, lo cierto es que la imagen, en vísperas de su coronación y casi nueve décadas después, vuelve a ser la Pastora de Santa Marina.