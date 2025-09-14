La Pastora se traslada este domingo a Santa Marina visitando antes San Martín y San Gil

Continúa este fin de semana intenso en cuanto a salidas procesionales, rosarios y traslados en Sevilla y este domingo, comenzará temprano porque la Pastora volverá a Santa Marina en su camino a su coronación canónica que será el sábado 27 de septiembre. Será en un traslado donde se rezará la Corona Seráfica y pasando antes por templos vinculados a la corporación.

Primero, habrá una eucaristía en la parroquia de San Pedro donde la cofradía se despedirá de la comunidad parroquial después de haberse celebrado un triduo y varios actos desde que llegara la Divina Pastora el pasado 31 de agosto. A las 10:45 horas, comenzará el traslado discurriendo por Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, plaza de la Encarnación, Regina, Jerónimo Hernández, plaza del Pozo Santo, Lepanto, Quevedo, plaza de San Martín, Saavedras, Alberto Lista, Castellar, Feria, Palacios Malaver, plaza de Calderón de la Barca, Amargura, Relator, Parras, Sagunto, plaza de San Gil, San Luis y plaza del Señor de la Resurrección, entrando a las 14 horas.

La imagen pasará por delante del convento del Pozo Santo, la iglesia de San Martín y la parroquia de San Gil, lugar donde se fundó la hermandad en 1703 y donde regresó en 2003 para celebrar los 200 años de la creación de la misma. Los hermanos han decorado la calle San Luis desde el entorno de la plaza de San Gil hasta Santa Marina.

Traslado de la Pastora desde San Pedro a Santa Marina Salida sobre las 10:45 horas

Santa Ángela de la Cruz

Alcázares

Plaza de la Encarnación

Regina

Jerónimo Hernández

Plaza del Pozo Santo

Lepanto

Quevedo

Plaza de San Martín

Saavedras

Alberto Lista

Castellar

Feria

Palacios Malaver

Plaza Calderón de la Barca

Amargura

Relator

Parras

Sagunto

Plaza de San Gil

San Luis

Plaza del Pumarejo

San Luis

Plaza del Señor de la Resurrección

Entrada sobre las 14:00 horas

En otro punto del Centro histórico, la Vera Cruz celebrará el rosario tradicional de la Virgen de las Tristezas, la cual visitará el convento de Santa Rosalía. A las 10:30 horas, comenzará el traslado hasta el cenobio yendo por Jesús de la Vera+Cruz, Baños y Cardenal Spínola. Media hora después, habrá una función con motivo de la fiesta de los Dolores Gloriosos de la Virgen y sobre las 12:15 horas, se producirá el regreso de la Virgen a su sede canónica por Cardenal Spínola, Baños y Jesús de la Vera+Cruz.

Ya por la tarde, a las 18:30 horas, se celebrará el rosario vespertino con la Virgen de las Mercedes Coronada desde la capilla de la Puerta Real hasta la parroquia de San Vicente Mártir, discurriendo por la plaza de la Puerta Real, Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal, plaza del Museo, Alfonso XII, San Vicente y Cardenal Cisneros, entrando a las 20:00 horas. Allí serán los cultos habituales y hay que recordar que la corporación está inmersa en la celebración de los 3 siglos de la creación de la hermandad.

Por último, otra cita tradicional de cada 14 de septiembre en San Bernardo. Tras la función solemne de las 20:00 horas, será la procesión con el Santísimo Sacramento por las siguientes calles: Cristo de la Salud, interior de la Fábrica de Artillería, avenida de Eduardo Dato, San Bernardo, Gallinato y Cristo de la Salud. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Sevilla.