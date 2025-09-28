La Pastora de Santa Marina regresa coronada a su capilla

La Pastora de Santa Marina regresa coronada este domingo a su capilla de la calle Amparo tras un mes de ausencia. La imagen, que salió el pasado 31 de agosto hacia la parroquia de San Pedro, volverá por fin a su sede canónica tras haber presidido su coronación en la Plaza del Triunfo.

La salida está prevista a las 17:45 horas, y el itinerario elegido recoge un recorrido que atraviesa el corazón de Sevilla, desde la Plaza de la Virgen de los Reyes hasta Santa Marina, pasando por algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad:

Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Plaza Nueva, Granada, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, Correduría, Cruz Verde, González Cuadrado, Divina Pastora, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa, Plaza de Monte-Sión, Feria, Aposentadores y Amparo. La entrada está prevista a las 00:00 horas.

Uno de los momentos más significativos del recorrido será la recepción oficial por parte de la corporación municipal en el Ayuntamiento de Sevilla, un gesto que subraya la dimensión histórica del acontecimiento. No faltarán tampoco los saludos y homenajes de hermandades vecinas como Los Panaderos o Montesión, así como el paso por calles especialmente simbólicas, como la que lleva el nombre de la Virgen entre las feligresías de Omnium Sanctorum y Santa Marina, ya engalanadas para la ocasión con reposteros y alabanzas a la Divina Pastora.

Más temas:

Semana Santa de Sevilla