La Pastora de Santa Marina preside la parroquia de San Pedro

Esta es la estampa que la Pastora de Santa Marina ofrecerá en la parroquia de San Pedro hasta el 14 de septiembre, una más de tantas que se han producido este año, y las que quedan, con motivo de la coronación de la Virgen. Tras el traslado del último domingo de agosto, la imagen se presenta con un manto cedido por la hermandad de la Hiniesta y su saya roja de salida.

A lo largo de estos días, la hermandad celebrará una serie de actos y cultos, empezando hoy con la presentación del cartel de la coronación. El 2 de septiembre se presentará el nuevo manto de salida de tisú verde bordado en oro, realizado por Bordados Salteras. El día 5 se dará a conocer un número especial del Boletín de las Cofradías dedicado a esta corporación.

Un día más tarde, el 6 de septiembre, se le impondrá a la Pastora de Santa Marina la réplica de la medalla de la ciudad, la segunda en su haber porque el Ayuntamiento en 2021 le concedió en pleno. En la fiesta de la Natividad, el día 8, la Real Liga Naval Española impondrá su insignia de oro en el transcurso de la eucaristía.

Previo a su segundo traslado, la imagen estará de triduo del 10 al 12 de septiembre. El primer día se presentará una nueva saya bordada en oro por el taller de Artebod, donada por un grupo de hermanos. Al término del segundo día de triduo habrá un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. El 13 de septiembre, a las 20:00 horas, se celebrará el proemio de la coronación canónica, a cargo de Francisco Javier Segura Márquez, Pablo Baena Rodríguez y Maruja Vilches; el acto será presentado por Charo Padilla y contará con la participación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

