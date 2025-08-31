La Pastora de Santa Marina inicia el camino a la coronación con el primer traslado

Agosto concluye con un traslado: el de la Pastora de Santa Marina a la parroquia de San Pedro, templo en el que permanecerá durante dos semanas. La imagen dejará su capilla por cerca de un mes, marcando así el inicio del camino hacia su coronación. Cuando regrese, el último domingo de septiembre, lo hará ya coronada por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, en una ceremonia que tendrá lugar en la plaza del Triunfo el sábado anterior.

A lo largo de estos días, que en el mundo de las cofradías marcarán el inicio de un nuevo curso, la Pastora de Santa Marina recorrerá varios templos. El primero será el de San Pedro; desde allí se trasladará a Santa Marina, su antigua sede, pasando antes por iglesias como San Martín o San Gil. Luego partirá al convento de la Encarnación y, más tarde, a la Catedral. Desde el primer templo metropolitano saldrá a la plaza del Triunfo para ser coronada, regresando posteriormente a la Catedral. Finalmente, el 28 de septiembre, volverá en procesión triunfal a su sede canónica.

Será el segundo ciclo de salidas de la Pastora de Santa Marina, ya que durante la pasada Cuaresma llevó a cabo unas misiones en los Tres Barrios, visitando la parroquia de la Blanca Paloma, la parroquia de la Candelaria y el colegio de las Calasancias, regentado por las Hijas de la Divina Pastora.

A partir de las 20 horas de este domingo 31 de agosto, comenzará el traslado que llevará a la Pastora de Santa Marina hasta la parroquia de San Pedro por las siguientes calles: Amparo, Madre María de la Purísima, San Juan de la Palma, Gerona, Doña María Coronel y Plaza de San Pedro, estando prevista su entrada a las 21:00 horas. A lo largo de las dos próximas semanas, la hermandad celebrará un triduo, recibirá la réplica de la medalla de la ciudad y se presentará un nuevo número del Boletín de las Cofradías.