La Pastora de Santa Marina culmina su coronación con el regreso triunfal a su capilla

La coronación canónica de la Pastora llega a su fin con la procesión extraordinaria celebrada en la tarde del último domingo de septiembre desde la Catedral de Sevilla hasta su capilla de la calle Amparo. Esta ha sido la última de muchas salidas realizadas a lo largo del presente mes y durante la pasada Cuaresma, cuando la imagen llevó a cabo una misión en los Tres Barrios y una visita al colegio San José de Calasanz.

Una tarde —al igual que el resto de la jornada— en la que hubo que mirar constantemente al cielo, incluida la propia Pastora de Santa Marina, ya que a la hora prevista para el inicio de la procesión estaba lloviendo. Tanto fue así, que la salida tuvo que retrasarse una hora respecto al horario previsto. Bastante incertidumbre había en el interior de la Catedral. Las numerosas representaciones, mientras tanto, inmortalizaban el momento delante del paso, se celebraba una eucaristía en otro punto del primer templo metropolitano y los turistas veían a la Pastora coronada.

Tras dos reuniones, la junta de gobierno decidió salir acortando el itinerario previsto. En ese instante, se encendía el paso, los estandartes formaban, algunas corporaciones optaban por marcharse antes del inicio de la procesión, y se abría la Puerta de Palos ante una plaza Virgen de los Reyes repleta de público sevillano y visitantes. El cielo seguía encapotado, pero comenzaba el regreso triunfal de la Pastora a su capilla.

A las siete de la tarde repicaban las campanas de la Giralda, sonaba la marcha Real por parte de la banda de Coria del Río, se entonaban los primeros aplausos. Todo el mundo quería inmortalizar el momento de la salida a la plaza que da el nombre de la patrona de Sevilla. Los primeros compases fueron andando sin detenerse para ganar tiempo.

De ahí iba a llegar otro instante especial: postrarse bajo la Giralda, con la Pastora portando por primera vez en una procesión la corona sobre sus sienes. Una Virgen llena de estrenos y restauraciones, mientras los hermanos, atónitos, contemplaban a su gran devoción. La comitiva continuaba entonces por la calle Hernando Colón.

La Agrupación Musical de Santa Cecilia alcanzaba el andén del Ayuntamiento, abriendo paso a la Pastora por las calles de Sevilla para realizar la visita institucional a la corporación municipal. De nuevo se miró al cielo: comenzaba a caer una leve llovizna, nada preocupante, y los presentes seguían disfrutando de la Virgen, que se recreó —como no podía ser de otra manera— en uno de los momentos más destacados de la procesión. Allí, los hermanos entonaron la 'Corona de las doce estrellas', mientras el estruendo de aplausos y los vivas de todo tipo envolvían a la Pastora de Santa Marina.

La luz comenzaba a escasear debido a la temprana caída de la tarde. El alumbrado público se encendía justo cuando la Virgen alcanzaba la calle Sierpes, un tramo repleto de personas, donde la esperaban una alfombra de sal y una enorme petalada ofrecida por los jóvenes y miembros del colegio San José de Calasanz que se encontraban allí presentes.

La calle, al igual que Cuna, se encontraba adornada. Prosiguieron los vivas y las petaladas, así como la alegría de sus hermanos, en una tarde-noche memorable, aunque marcada por la pena de haber tenido que acortar el recorrido. La lluvia, desgraciadamente, hizo acto de presencia a la altura de la calle Amor de Dios. Fueron pocos minutos, pero suficientes para que, a partir de ese momento, la procesión comenzara a avanzar con mayor rapidez.

Finalmente, a la altura de Conde de Torrejón, la comitiva se adentró en la capilla de Montesión: el paso entró junto a todo el cortejo y la banda, con una maniobra de gran esfuerzo por parte de los costaleros, debido al escalón importante que se encuentra en la puerta de la capilla. Minutos después, la procesión volvió a salir para dirigirse a paso «mudá» hasta su capilla, a tambor. A pesar de la lluvia, se llevó a cabo la petalada preparada en Aposentadores, al igual que los fuegos artificiales, aunque los hermanos pidieron detenerla, ya que la caída de pétalos sobre el paso o la imagen, con la humedad, podría dañar seriamente el patrimonio.

El regreso no fue el esperado, pero la Pastora de Santa Marina cumplió con su misión de principio a fin. Puso el broche de oro al septiembre más importante de su historia: el anhelo de toda una hermandad hecho realidad, al ver coronada a la primera imagen del mundo bajo esta advocación.