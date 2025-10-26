Así es el paso de gloria en el que saldrá la Esperanza de Triana en su procesión extraordinaria

La Hermandad de la Esperanza de Triana vivirá uno de sus momentos más esperados con la procesión extraordinaria que llevará a su dolorosa desde la Catedral de Sevilla de vuelta a la Capilla de los Marineros. Para esta ocasión, han decidido que la Santísima ... Virgen procesione en un paso de gloria con una singular historia y particularidades: el de la Purísima Concepción de La Algaba.

Para la Hermandad de la Purísima de La Algaba, la cesión de su paso para la Esperanza de Triana es motivo de inmenso orgullo. El prioste y vestidor, Pedro Luis Bazán, confiesa que ha sido una «grata sorpresa» y un honor, pues nunca antes una imagen que no fuera la Purísima había procesionado en este paso.

Una peana elevada, grandes candelabros y estilo barroco

Pedro Luis Bazán, prioste y vestidor de la Purísima de La Algaba, ha desvelado los detalles de esta joya de la orfebrería que acogerá a la 'Reina de Triana'. El paso es el resultado del trabajo de dos importantes talleres de orfebrería sevillanos: Jesús Domínguez y Manuel de los Ríos. Concretamente, los respiraderos y las jarras pertenecen al taller de Jesús Domínguez, datando de la década de los años 70, mientras que los candelabros y la peana son obra del taller de Manuel de los Ríos y se sitúan ya en el siglo XX.

Bazán subraya el valor de los respiraderos, destacando el magnífico trabajo de Jesús Domínguez, especialmente por sus medallones que narran episodios de la vida de la Virgen: en la delantera se representa la Coronación, en la trasera la Asunción, el costero izquierdo muestra la Visitación a Santa Isabel y el derecho, la Anunciación del Ángel Gabriel.

Detalles del paso de la Purísima de La Algaba Carolina Álvarez

Una de las características más notables de este paso de gloria es su adaptación dimensional. Como sucede en muchas iglesias, las puertas de la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de La Algaba presentan desafíos de altura y anchura. Pedro Luis Bazán explica que, para su construcción, se tuvo que tomar como referencia la altura de la puerta interior y la anchura de la exterior, resultando en unas dimensiones ligeramente más reducidas que un paso de palio o gloria estándar.

A pesar de sus dimensiones más contenidas, el paso calza a 30 costaleros y presenta un marcado estilo barroco. Fue concebido y diseñado específicamente para la Purísima Concepción, Alcaldesa Perpétua del pueblo.

Detalles del paso de la Purísima de La Algaba Carolina Álvarez

Según confiesa el prioste de la Purísima, lo que más llamó la atención y gustó a la gente de Triana en su elección fue la gran altura de los candelabros y el tamaño de la peana. Dado que la Virgen de la Esperanza es una dolorosa de gran estatura y el paso de palio permite que luzca su manto con amplitud, la gran peana facilitará que la Santísima Virgen de la Esperanza pueda llevar su manto con holgura. La gran altura de la candelería realzará aún más la imagen de la dolorosa de Triana en su procesión de vuelta.

En cuanto a los faldones, será la Hermandad de la Esperanza la que vista con los suyos propios este bonito paso. Al igual que quedará en sus manos la decoración floral y el anexo de otro tipo de orfebrería.