La Pasión y Cruz del Señor

Estamos en el Triduo Pascual. En los Oficios de ayer no hubo despedida, en los de hoy no hay principio, es decir, no hay ritos iniciales. Tampoco hoy se despedirá al pueblo. El Jueves Santo se prolonga en el Viernes Santo. Ayer contemplamos la anticipación ritual del sacrificio de la cruz, hoy nos sumergimos en la crucifixión. El Cuerpo de Cristo está entregándose, su Sangre está derramándose. Comenzó ayer, pero continúa hoy. Continuará siempre en la Misa.

El contenido fundamental del Viernes Santo es la Pasión y la Cruz. En este día ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. El misterio pascual, que comprende la Pasión, Muerte, Resurrección y Glorificación, está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido con la muerte redentora de Jesucristo. Por eso hoy, la Iglesia se entrega a la meditación de la Pasión de su Señor y Esposo. Rezamos y pedimos con intensidad que la salvación obtenida por Cristo en la Cruz llegue a todo el mundo, en unas preces más amplias y solemnes que nunca. La Iglesia adora y besa la Cruz porque en ella estuvo clavada la salvación del mundo. La cruz es la señal del cristiano. Al mismo tiempo la Iglesia conmemora su nacimiento del costado de Cristo dormido en la Cruz. ¡Salve, Cruz, esperanza nuestra!, cantamos en el himno.

El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por nosotros y por nuestra salvación. Es decir, para que los hombres que, por el pecado estamos alejados de Dios y muertos, pudiéramos reconciliarnos con él y resucitar con él. En su pasión nos daba a conocer su amor infinito. Cristo es nuestro modelo de vida. Caminamos tras él, con nuestra cruz de cada día, hasta ser santos como nuestro Padre celestial es santo. Cristo bajó del cielo y subió a la Cruz para hacernos 'partícipes de la naturaleza divina', para llevarnos al cielo.

La muerte redentora de Jesús había sido ya prefigurada por la Escritura en los acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento. En especial la Iglesia lo ha visto prefigurado en la muerte del Siervo del Señor. Los poemas que narran su vocación y misión, escritos por Isaías, se han proclamado en la Iglesia estos días santos y hoy, Viernes Santo, se lee el cuarto.

Se proclama hoy el impresionante relato de la pasión según san Juan. En ella Jesús es el protagonista absoluto de todos los episodios. Él domina todas las escenas mostrando que se ofrecía voluntariamente. Había llegado su 'hora', salía de Jerusalén hacia el Calvario cargando con nuestras culpas porque es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Con su plena obediencia a la voluntad del Padre reparaba la desobediencia de Adán, y todas las traiciones de los judas y desamores de los hombres. La sangre derramada en la cruz es el precio que pagaba Cristo para rescatarnos de la esclavitud a la que nos había sometido Satanás y sus obras y sus seducciones. Así nos devolvía la dignidad de hijos de Dios y nos abría la puerta de la casa del Padre para vivir en comunión con Dios.

Al llamar a sus discípulos a tomar, también ellos, su cruz y seguirle, Cristo quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Es andar por el mismo vía crucis, por la vía sacra, que recorrió Jesús. Su Madre, la santísima Virgen María, lo realizó de forma excelsa. Ella estuvo asociada más íntimamente que nadie al misterio del sufrimiento redentor de su Hijo.

La estación de penitencia es signo del estado de los creyentes en este mundo. Es camino de conversión, ansia de intimidad con Dios en el silencio y la oración, es súplica confiada en sus necesidades materiales y espirituales. Se trata de conocer a Cristo, y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para resucitar con él a la vida.

Junto a la cruz de Jesús estaba su Madre. La Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de Madre. Llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: 'Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre'.

SOBRE EL AUTOR Luis rueda Delegado diocesano y prefecto de Liturgia de la Catedral de Sevilla