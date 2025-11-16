Suscríbete a
La parroquia del Reposo de la Corza bendice a Cristo Rey, Señor del Perdón procedente de Santa Marina

La hermandad de la Resurrección, los herederos de Dubé de Luque y el párroco de Nuestra Señora del Reposo han firmado el comodato de cesión de la imagen

Bendición de Cristo Rey, Señor del Perdón en la parroquia de la Corza
Pepe Trashorras

Los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora del Reposo asistieron este sábado a la bendición de la talla de Jesús Cautivo que fue trasladada al templo en la pasada Cuaresma procedente de la iglesia de Santa Marina y que en adelante recibirá ... culto de forma indefinida en la barriada de la Corza.

