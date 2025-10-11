La parroquia de Jesús Obrero se viste de gala para recibir a la Esperanza de Triana

La barriada de la Oliva y su feligresía, especialmente los más jóvenes, aguardan impaciente la llegada de la Esperanza de Triana en la jornada de este domingo. La imagen entrará en la parroquia de Jesús Obrero al filo del mediodía, tras el rosario ... matutino que presidirá por las calles del Polígono Sur.

Christian Jiménez, diputado de Juventud de Bendición y Esperanza, que tiene su sede canónica en dicho templo, está encargándose junto con los jóvenes de la hermandad de engalanar la parroquia de para la llegada de la Virgen de la Esperanza. Un nutrido grupo de personas lleva todo el sábado despetalando flores y desmenuzando romero para preparar una olorosa alfombra que pisarán las andas de la Virgen cuando se adentren por la cancela de la parroquia.

«Estamos muy ilusionados con la llegada de la Virgen y esperamos compartir momentos inolvidables con toda la feligresía de la parroquia», señala con emoción Cristian mientras otros miembros del grupo joven e infantil de la hermandad de penitencia más joven de Sevilla se afana en su labor de despetalar claveles para recibir por todo lo alto a la Esperanza de Triana.

La juventud de Bendición y Esperanza en el exterior de la parroquia juan Flores

Los más pequeños están totalmente volcados ante un acontecimiento sin precedentes para la feligresía: «Nuestro grupo infantil ha realizado además un mural con peticiones a la Santísima Virgen». Peticiones que serán atendidas durante los seis días que la dolorosa de la calle Pureza pasará en la Oliva, como una vecina más entre todos los fieles que la esperan con cariño en esta barriada del Polígono Sur.

El hermano mayor de Bendición y Esperanza, Ángel Hartmann, señala a ABC que la Esperanza de Triana es «una imagen con muchísima devoción en el barrio» y que, por ese y otros motivos, la Oliva está invadida por el nerviosismo: «Somos muy poquitos, pero tenemos muchos conocidos fuera del barrio y saben la ilusión que tenemos en la hermandad y la parroquia». Una parroquia, la de Jesús Obrero, en la que la Virgen de la Esperanza pasará su segunda y última semana de misión evangelizadora en el Polígono Sur antes de regresar a la capilla de los Marineros.