Paloma Saborido: «Fisichella nos dijo que el Papa rezó ante El Cachorro y la Esperanza en San Pedro»

El Papa León XIV visitó y rezó ante las imágenes andaluzas que la semana pasada participaron en el Jubileo de las Hermandades en Roma. Tanto el Cristo de la Expiración, El Cachorro, como la Virgen de la Esperanza de Málaga estuvieron expuestos en la capilla de San Pío X de la Basílica de San Pedro para su veneración durante tres días antes de volver a la carpa desde donde salieron el sábado para formar parte de la Gran Procesión por las calles de la ciudad eterna.

En ese tiempo recibieron a miles de peregrinos y entre ellos, según cuentan desde la organización, estuvo el Santo Padre. León XIV visitó a El Cachorro y la Esperanza el jueves por la tarde, una vez cerrado el horario de visitas para facilitar el flujo de personas. Así lo ha hecho saber este miércoles en una entrevista en 101 TV la coordinadora de la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías, Paloma Saborido.

La malagueña ha dado algo de luz sobre uno de los puntos más oscuros de este importante evento promovido por el Dicasterio para la Evangelización. Su pro-prefecto, Rino Fisichella, así se lo comentó a Saborido en la última mañana en la que los titulares andaluces estuvieron expuestos en San Pedro, cuando ya se agotaban las horas para recibir la visita de alguna autoridad vaticana, por qué no, la del Papa recién elegido. «Fisichella nos dijo que el Papa había ido cuando ya no había visitantes por seguridad», ha destacado Saborido, quien también ha lamentado que no se haya podido inmortalizar ese momento con alguna fotografía que acreditase ese momento histórico.

«Sí, queríamos la foto. Yo me escapé del Dicasterio para rezar y no podía acercarme, imagínese si llega ir el Papa con todos los peregrinos», le comentó monseñor Fisichella a la coordinadora ante su petición de una imagen que, para Saborido, todavía puede darse: «Puede venir a Málaga y Sevilla a verlas», se consuela.