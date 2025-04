Los Panaderos y las Siete Palabras completan el cuadro de las cofradías que no salen por el mal tiempo

Siete de las nueve hermandades del Miércoles Santo en Sevilla han tenido que quedarse en sus templos sin poder hacer su estación de penitencia. Las últimas en comunicarlo han sido las de Los Panaderos y las Siete Palabras.

De hecho, este Miércoles Santo tan desapacible también ha dejado en su iglesia a la hermandad de los Panaderos, la séptima cofradía del día en orden de salida que tenía previsto salir a las 20 horas y que ha decidido ser prudente y no hacerlo ante el riesgo de lluvia. Se ha convertido en la sexta hermandad del día que ha anunciado que no hará estación de penitencia por el mal tiempo.

Lo mismo que ha hecho las Siete Palabras que tampoco irá a la catedral esta Semana Santa. La hermandad, cuyo horario de salida es las 20.30 de la tarde, se ha convertido en la sexta cofradía del día en anunciar que no hará su estación de penitencia. Como el resto lo ha hecho tras consultar la previsión meteorológica que sigue siendo mala para el resto de la noche.

Ya sólo quedaba el Cristo de Burgos aunque esta hermandad, la última en el orden cronológico de salida de la jornada, anunció hace unas horas que no lo haría avisando de antemano a los hermanos penitentes para que no acudieran a la iglesia. Se acaban así las esperanzas de los cofrades que siguen mirando al cielo y que, de momento, no parecen ser muy halagüeñas. Por si la previsión meteorológica da un respiro y permite que el Jueves Santo haya más pasos en la calle.