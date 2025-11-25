Los Panaderos pone fecha al regreso de los titulares al culto

La hermandad de los Panaderos ha comunicado que el Señor del Soberano Poder en su Prendimiento y la Virgen de Regla regresarán a la capilla de San Andrés el 2 de diciembre, tras la restauración llevada a cabo por Enrique Gutiérrez Carrasquilla.

Un día ... más tarde, el 3 de diciembre, la corporación expondrá a sus titulares tras la intervención y celebrará una eucaristía de acción de gracias, a partir de las 20:00 horas, en la capilla de San Andrés con motivo de su regreso.

La ejecución de los trabajos ha contado con una comisión de seguimiento compuesta por el presidente de la junta rectora, el director espiritual, el hermano José Roda Peña y Antonio Rodríguez Babío, delegado diocesano de patrimonio cultural, quienes velarán por el riguroso cumplimiento de las actuaciones aprobadas. En el caso de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, los trabajos se han centrado en la reintegración de pequeñas pérdidas por roce de alfileres, reintegración de pérdidas localizadas en las manos, tratamiento de desgastes en el pie izquierdo y el cabello sobre la espalda, reintegración de pérdidas en la peana y fijación de un leve desprendimiento en la zona de la frente. Por su parte, María Santísima de Regla ha sido sometida en las restauración a la reintegración de numerosas pérdidas de policromía causadas por picotazos de alfileres, limpieza de las manos y zona del cuello, reintegración de pérdidas de policromía en las manos y reposición de las pestañas perdidas.

