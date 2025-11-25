Suscríbete a
Los Panaderos pone fecha al regreso de los titulares al culto

Enrique Gutiérrez Carrasquilla ha intervenido a las imágenes en los dos últimos meses

Los titulares de los Panaderos
M. J. R. Rechi

La hermandad de los Panaderos ha comunicado que el Señor del Soberano Poder en su Prendimiento y la Virgen de Regla regresarán a la capilla de San Andrés el 2 de diciembre, tras la restauración llevada a cabo por Enrique Gutiérrez Carrasquilla.

Un día ... más tarde, el 3 de diciembre, la corporación expondrá a sus titulares tras la intervención y celebrará una eucaristía de acción de gracias, a partir de las 20:00 horas, en la capilla de San Andrés con motivo de su regreso.

