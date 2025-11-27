Los Panaderos estudió salir de la Misericordia y lo descartó al no poder convocar un cabildo general para aprobarlo

La hermandad de los Panaderos ha estudiado en los últimos días y semanas la posibilidad de realizar estación de penitencia desde la iglesia de la Misericordia el Miércoles Santo. La propuesta, trasladada al comisionado por un grupo de hermanos, se vio con buenos ... ojos, comenzando a valorarse e iniciándose un proceso de consulta con las distintas partes implicadas. La idea, sin embargo, ha acabado descartándose esta semana debido a que una decisión de tal calibre deben refrendarla los hermanos en cabildo general, tal y como recogen las reglas de los Panaderos. La actual situación que atraviesa la hermandad, con una gestora al frente de la misma, no lo permite.

El comisionado, José de Cristóbal, aclara a ABC que el equipo de gobierno de la corporación del Miércoles Santo había avanzado mucho en el análisis de la viabilidad de esta idea que solventaría una serie de inconvenientes que presenta la salida de la cofradía desde la capilla de San Andrés. Por un lado, la dificultad que entraña salir desde un espacio tan reducido, especialmente en lo relativo a la organización de los nazarenos: «Hay nazarenos formando en muchos sitios: en el Ateneo, en el colegio de la calle Arguijo...». Además, la cofradía necesita unos 300 metros más para poder salir al completo antes de llegar a la Campana. A todo ello se suma el cierto «problema de orden público» que genera la calle Orfila, en pleno Centro, con cofradías pasando durante toda la jornada y escasas vías de evacuación.

La gestora ya había valorado las bondades y complicaciones del templo propuesto, la vecina iglesia de la Misericordia, donde la hermandad celebra sus cultos anuales. Entre las ventajas, la posibilidad de que el cuerpo de hermanos saliese y entrase en el mismo lugar o la existencia de mejores vías de evacuación. Respecto a la salida de los pasos, es cierto que el misterio del Señor del Soberano Poder no cabe por la puerta del templo, pero «si se descuelgan las puertas, sí sale», por lo que tampoco habría supuesto un mayor problema.

Aunque el paso de misterio es muy grande para salir de la Misericordia, se valoró descolgar las puertas, lo que haría posible dicha salida

José de Cristóbal apunta además que se habían mantenido contactos con el delegado de la jornada para estudiar los pros y contras de este cambio en el global del Miércoles Santo tal y como está actualmente configurado. En este punto, sí habría que solventar el cruce que se produciría con la hermandad del Carmen nada más salir de la Misericordia. Los Panaderos buscarían Laraña a través de José Gestoso y el lateral oeste de la Encarnación. Por allí toman los cofrades de Omnium Sanctorum tras salir de Puente y Pellón para rodear la plaza antes de adentrarse en la calle Alcázares. Dicho encuentro —que podría evitarse si el Carmen discurriera por el lateral este de la Encarnación— obligaría a los Panaderos a salir mucho antes y alargar mucho el recorrido para no dejar la cofradía parada antes de entrar en carrera oficial. Todo ello, más los metros añadidos en la vuelta, supondrían, según el cálculo del comisionado, en torno a dos horas más en la calle.

Esta situación se daría con el orden aprobado para el Miércoles Santo de 2026 —el Carmen, el Buen Fin, la Sed, San Bernardo, la Lanzada, el Baratillo, los Panaderos, el Cristo de Burgos y las Siete Palabras—. Esa es otra de las cuestiones que lastran una decisión tan importante como el cambio de sede para realizar la estación de penitencia: que el Miércoles Santo, como otros días de la Semana Santa, es una jornada en movimiento. De hecho, ya hay sobre la mesa otro plan para 2027. Al no haber todavía un orden fijo y definitivo, lo que podría funcionar para un año podría no ser así para el siguiente.

No sin la aprobación de los hermanos

Sin embargo, el comisionado de los Panaderos está convencido de que, poniendo en una balanza las ventajas y desventajas de uno y otro templo, la opción de salir desde la Misericordia es más viable que la de la capilla de San Andrés. Lo que ha motivado que no se continuase con el plan es, como se ha mencionado, la delicada coyuntura que atraviesan los cofrades de la calle Orfila. Al no haber junta de gobierno, no se pueden convocar cabildos generales extraordinarios como el que haría falta para aprobar una propuesta de tal envergadura sin el permiso de la autoridad eclesiástica. La decisión, por tanto, tendría que tomarse unilateralmente desde el comisionado, que no quiere fragmentar más la hermandad en un momento en el que el objetivo es justamente el contrario: coserla y recuperar la unidad poco a poco.

Aunque la propuesta parte de un grupo de hermanos, hay otros que ya han mostrado su disconformidad, por lo que hay división sobre el asunto en el seno de la corporación: «No puedo estar beneficiando a unos y perjudicando a otros de forma injusta tomando una decisión como esta sin tener en cuenta a una parte de la hermandad», concluye José de Cristóbal. Sea como fuere, haber planteado salir desde la Misericordia puede hacer que la futura junta de gobierno recoja el guante y se embarque en el proyecto de dar un poco de aire al cortejo de nazarenos de los Panaderos.