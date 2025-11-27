Suscríbete a
+Pasión

Los Panaderos estudió salir de la Misericordia y lo descartó al no poder convocar un cabildo general para aprobarlo

El comisionado considera la propuesta planteada por un grupo de hermanos como una opción más viable que seguir haciendo estación de penitencia desde la capilla de San Andrés

Los Panaderos pone fecha al regreso de los titulares al culto

El misterio de los Panaderos, saliendo de su capilla el pasado Miércoles Santo
El misterio de los Panaderos, saliendo de su capilla el pasado Miércoles Santo Maya Balanya
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La hermandad de los Panaderos ha estudiado en los últimos días y semanas la posibilidad de realizar estación de penitencia desde la iglesia de la Misericordia el Miércoles Santo. La propuesta, trasladada al comisionado por un grupo de hermanos, se vio con buenos ... ojos, comenzando a valorarse e iniciándose un proceso de consulta con las distintas partes implicadas. La idea, sin embargo, ha acabado descartándose esta semana debido a que una decisión de tal calibre deben refrendarla los hermanos en cabildo general, tal y como recogen las reglas de los Panaderos. La actual situación que atraviesa la hermandad, con una gestora al frente de la misma, no lo permite.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app