Paloma Saborido: «Los concejales de Roma están alucinados con los preparativos de la procesión»

El Jubileo de las Cofradías del próximo fin de semana en Roma tendrá como acto más vistoso y principal la Gran Procesión protagonizada por el Cachorro y la Esperanza de Málaga, que ya están en camino. Este acontecimiento único impulsado por Paloma Saborido, ... profesora de Derecho Civil en la Universidad de Málaga, lleva mucho tiempo fraguándose y organizándose. ABC conversa con la coordinadora del comité técnico para la organización de la histórica procesión a cinco días de su celebración por las calles de la ciudad eterna.

—Nos adentramos en la semana del Jubileo de las Cofradías después de tantos meses de preparativos.

—Sí, es un momento muy intenso, muy emocionante y con muchísimo trabajo a nivel organizativo y logístico. Ha sido infinitamente más complejo por el fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco, del cónclave y la elección de un nuevo pontífice. Pero, a la vez, creo que, si este evento era histórico, no podemos pedir más. Estamos en medio del inicio de un nuevo pontificado de la cabeza de nuestra Iglesia. Creo que estamos viviendo un momento único en la historia, ya no solo en nuestras cofradías, sino en nuestra propia Iglesia.

—La muerte del Papa Francisco hizo saltar las alarmas sobre el Jubileo, aunque desde el primer momento se dijo que todo seguía adelante. ¿Cómo se vivieron aquellos momentos de incertidumbre?

—No ha habido incertidumbre en ningún momento en cuanto a la participación de las imágenes en la Gran Procesión. Sobre las diez y cuarto de la mañana del lunes que se hizo público el fallecimiento de Francisco recibí una comunicación del Dicasterio para la Evangelización transmitiéndonos gran tranquilidad y que probablemente todos los actos del Jubileo se seguirían celebrando como estaba previsto, y así ha sido. La hoja de ruta del Vaticano sigue adelante. Creo que es una de las instituciones con mayor experiencia a la hora de gestionar los acontecimientos y sabe perfectamente que estamos ante una de las celebraciones si no la celebración más importante de la Iglesia. El jubileo ordinario se celebra cada 25 años. Millones de peregrinos vienen a Roma y al Vaticano para celebrar esta fiesta. Con todo nuestro pesar y nuestra tristeza por despedir a Francisco, un gran Papa defensor de las cofradías, nosotros seguimos adelante y trabajando para ello.

—La misa de inicio del pontificado de León XIV, programada para el domingo 18 por la mañana, coincide con la de clausura del Jubileo. ¿Se mantiene, o hay cambios al respecto?

—El Dicasterio realizará en breve la comunicación oficial que crea conveniente para informar de ese asunto.

—De una forma u otra, el Jubileo de las Cofradías va a ser uno de los primeros actos que tengan lugar durante el pontificado de León XIV, motivo de orgullo para los cofrades.

—Claro. Estamos viviendo el inicio del pontificado, la proclamación... Un grupo de cofrades de la Esperanza y del Cachorro estaban aquí, y estuvieron presentes cuando salió el Papa León al balcón. Es muy importante que sepamos que las cofradías están presentes, con hitos como la presencia de las imágenes en la basílica de San Pedro. Aprovecho para dar infinitas gracias, porque están haciendo un esfuerzo increíble para que las dos imágenes por primera vez en la historia reciban culto allí los días 14, 15 y 16, a pesar de que estamos en los momentos previos a la misa de inicio de un pontificado. San Pedro ha triplicado su seguridad, que es un fortín, y, aún así, tenemos la inmensa suerte de poder ver a las dos imágenes en el mismo centro de la cristiandad.

«Que las imágenes reciban culto por primera vez en la historia en la basílica de San Pedro es lo más grande que puede pasarnos» Paloma Saborido Coordinadora de la Gran Procesión

—No deja de ser curioso que haya detractores que critiquen que se esté dando de lado desde el Vaticano a las hermandades y cofrades participantes.

—Se está volcando por completo pese a estar en preparativos de la proclamación de un nuevo jefe de Estado con todo lo que ello supone. Imaginemos tan inmenso esfuerzo para reconocer nuestra importancia y para agradecer el propio esfuerzo de las cofradías para estar aquí. Sobre las críticas, debemos ser conscientes de que tenemos que llegar a todas partes del mundo, a mayores y pequeños, con formación religiosa y sin ella, para poder transmitir el mensaje de amor de Cristo. Ese es el objetivo, no salir ni siquiera estar en San Pedro, que es lo más grande que nos puede pasar. Aquí estamos evangelizando. Creo que es la mejor forma que tiene la Iglesia de reconocernos a los cofrades de todo el mundo la misión que llevamos tantos siglos haciendo, porque nosotros somos la manifestación de fe pública más importante del siglo XXI.

—¿Cómo palpa el ambiente, la expectación por recibir al Cachorro y la Esperanza en Roma?

—Es increíble. No sabéis la de gente que pregunta. El Ayuntamiento de Roma está completamente volcado. Ayer, por ejemplo, vino Marco Lucente, oficial del Dicasterio con el que estoy trabajando diariamente, y estaba contentísimo con todo y agradecidísimo a las dos hermandades por todo el esfuerzo que están realizando, a los patrocinadores... Llegaron dos concejales del Ayuntamiento y alucinaron, ya no es sólo con la estructura montada para la salida de las imágenes, sino que cuando entraron y en ese momento estaban subiendo el techo de palio de la Virgen de la Esperanza, no dejaban de hacer fotos, vídeos, de dar las gracias. Esto no sólo va a llegar a los miembros de nuestra Iglesia, sino a muchísima gente. Se quedaron impresionadísimos, y eso que sólo vieron una pequeña parte, que todavía les queda por ver la grandiosidad que va a ser nuestra Gran Procesión.

—De todos los hitos que se van a vivir esta semana, ¿cuál cree que va a ser el más especial?

—Es muy complicado, porque todos estos momentos son muy emocionantes. Cuando entraron a las dos de la mañana las andas de la Virgen de la Esperanza y el Cachorro y estaban mezclados hermanos de ambas cofradías para poder introducirlos en la estructura fue maravilloso. La inmensa mayoría de la gente está muy feliz con todo lo que está pasando. Creo que se está viviendo un ejemplo fundamental de fraternidad desde el principio entre estas dos hermandades, y verlo plasmado sólo en la entrada de unas andas y de un paso a una estructura fue un momento que se queda en mi corazón. Aquí no hay diferencias, todos somos hermanos. Por eso, no sé con qué momento me quedaré, porque vamos in crescendo, esto es como una montaña rusa que no parece terminar nunca con un momento detrás de otro, todos ellos impresionantes.