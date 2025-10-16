Suscríbete a
La obra social del Congreso de Hermandades y Piedad Popular comenzará a funcionar en marzo de 2026

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha visitado este jueves el centro de acogida a personas sin hogar acompañado del presidente del Consejo, el director de Cáritas y el arquitecto de la obra

Cáritas comienza la reforma del edificio que acogerá la obra social del Congreso de Hermandades y Piedad Popular

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Francisco Vélez y monseñor Saiz Meneses en las obras
P. S.

El centro de acogida a personas sin hogar, obra social del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, celebrado en diciembre de 2024, deberá entrar en funcionamiento entre los meses de febrero y marzo de 2026, según ha declarado el vicario episcopal ... para la Pastoral Social, Salvador Diánez, al término de la visita que ha cursado este jueves el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, al local instalado en la céntrica calle Don Remondo.

