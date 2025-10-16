La obra social del Congreso de Hermandades y Piedad Popular comenzará a funcionar en marzo de 2026

El centro de acogida a personas sin hogar, obra social del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, celebrado en diciembre de 2024, deberá entrar en funcionamiento entre los meses de febrero y marzo de 2026, según ha declarado el vicario episcopal ... para la Pastoral Social, Salvador Diánez, al término de la visita que ha cursado este jueves el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, al local instalado en la céntrica calle Don Remondo.

El arzobispo ha estado acompañado por el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, Francisco Vélez, así como por el director de Cáritas Diocesana, Miguel A. Carbajo, y el arquitecto encargado de la obra, José María Rincón; además de varios responsables de distintas áreas de la obra social del Congreso.

Diánez ha aclarado que el centro tendrá una capacidad para doce personas, que llegarán derivadas de los distintos servicios especializados en esta área de atención social. Se trata de procesos especializados y de un acompañamiento muy específico. De hecho, nunca se pensó en una obra social dirigida a un número muy elevado de personas, «porque se perdería lo que siempre se ha cuidado mucho desde la Iglesia y desde Cáritas: el acompañamiento personalizado como hogar». «Lo que se pretende es que estas personas se encuentren en una familia», ha añadido Salvador Diánez.

Ocho meses de obras

El pasado 17 de julio se firmaba en la sede de Cáritas Diocesana el contrato con la empresa Sanor para la reforma del edificio, y unos días más tarde se hizo lo propio con el inicio de las labores y el centro de trabajo para la reforma. Las obras comenzaron antes del final del mes de julio, con un plazo de ocho meses.

Diánez destacó en su momento que «la obra social no es un albergue al uso, sino un centro de noche para aquellas personas que ya están siendo atendidas y acompañadas por los cinco proyectos de calle de las parroquias de San Sebastián, San Vicente, Redentoristas, Pastoral Universitaria y el proyecto arciprestal Emaus, coordinados por el Departamento de Grave Exclusión de Cáritas Diocesana de Sevilla».

Para el vicario episcopal para la Pastoral Social, «esto significa visibilizar la piedra angular del Congreso Internacional de Hermandades, que es su obra social, dirigida al colectivo vulnerable de personas sin hogar que, sin duda, muestra una realidad sangrante ante la que no podemos mirar a otro lado».