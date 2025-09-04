Así es el nuevo manto de salida de la Pastora de Santa Marina

El nuevo manto de salida de la Pastora de Santa Marina

La hermandad de la Pastora de Santa Marina ha presentado en la tarde noche del 3 de septiembre, en la parroquia de San Pedro, donde su titular recibe cultos en la primera parte del presente mes, uno de los grandes estrenos de la coronación, el nuevo manto bordado de salida, obra donada por un nutrido grupo de hermanos.

La obra ha sido realizada por el taller Bordados Salteras, tomando como base un tisú verde sobre el que se integran bordados de un antiguo manto, adquirido expresamente para este fin, junto con nuevas piezas confeccionadas para la ocasión.

Este nuevo manto ha sido elaborado respetando las proporciones del conocido manto procesional azul que la imagen luce en determinadas solemnidades, y se presenta rematado en todo su perímetro por una rica concha de oro, aportando un destacado realce ornamental a la pieza.

Desde la hermandad se ha querido expresar públicamente su más sincero agradecimiento tanto a los hermanos donantes, por su generoso y bello gesto, como al taller de bordados por el cuidado y buen hacer demostrado en esta obra.

