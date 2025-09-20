Así es el nuevo manto rojo de salida de la Pastora de Santa Marina

La Pastora de Santa Marina continúa presentando estrenos para su titular con motivo de la coronación canónica. En el último día del triduo celebrado en su antigua sede, la hermandad ha dado a conocer el nuevo manto rojo bordado, así como la restauración del manto azul, ambas obras realizadas en el taller de las Hermanas Rama.

La hermandad, ha indicado que «con esta presentación se cumplen dos anhelos de muchos de nuestros hermanos, ya que al fin queda restaurado el manto azul de la Santísima Virgen, que vuelve a lucir con el esplendor de cuando fuera realizado, siendo ya también por fin una realidad, el sueño de muchos otros de ver nuevamente un manto rojo en el ajuar de la Divina Pastora».

Restauración del manto azul de la Pastora de Santa Marina hdad.

Por otro lado, también en los citados cultos, la Pastora de Santa Marina cuenta con un nuevo sombrero y cayado. El sombrero es una donación de Félix Lerma, en el que se utiliza la técnica de la filigrana, jugando con diversos volúmenes y superposiciones.

Nuevo sombrero para la Pastora de Santa Marina hdad.

«Este se compone de un ala de encaje con puntas de hojas y pétalos, que crea una silueta muy airosa gracias a sus salientes y entrantes. La copa sigue el mismo patrón: muy calada y aireada, aunque con un aspecto macizo cuando se observa desde lejos. Presenta también un lazo con su lazada, de inspiración filigranada, colocado con gracia y movimiento, imitando a uno textil. En el ala se disponen flores de diferentes tipos, tamaños y formas —como clavellinas, margaritas, rosas y azucenas—, enriquecidas con pedrería engastada. Se trata de una pieza de gran envergadura y delicadeza técnica, realizada íntegramente mediante técnicas artesanales», ha explicado la hermandad.

Nuevo cayado de la Pastora de Santa Marina hdad.

En lo que respecta al cayado, es una obra de Antonio Vallecillo, repujada en plata y oro, y realizada siguiendo el estilo rocalla que caracteriza la línea ornamental de la mayoría de los enseres de orfebrería de la corporación. Sus trazas están inspiradas en la aureola de oro que ya estrenó la titular en 2003. Como curiosidad, en su remate se encuentran una rosa naciente y un brillante natural, elementos que aportan un singular valor simbólico y estético.

A todo esto hay que unir el estreno de otras piezas , unido a las donaciones que las hermandades están realizando a lo largo de este mes de septiembre en el que la corporación está realizando el camino a la coronación.

Más temas:

Semana Santa de Sevilla