A la nómina de la Semana Santa de Sevilla no dejan de salirle flecos

La intención del Consejo de Cofradías era que todo lo relativo a la reforma de la Semana Santa quedara resuelto antes de la Cuaresma. En gran parte lo consiguió, ya que fue a mediados de diciembre cuando se aprobaron los cambios en las jornadas más ... problemáticas. Sin embargo, aún quedaban pendientes una serie de aristas que todavía no se han cerrado y que afectan al buen desarrollo de estas jornadas. La última ha sido la polémica por el cambio de recorrido de vuelta de la Hiniesta, que decidió unilateralmente dejar de pasar por Puente y Pellón para hacerlo por la Alfalfa. A esto se le suma el ajuste de horarios que tienen que fijar San Roque y la Amargura para que este segundo bloque de cofradías consecutivas de este 'nuevo' Domingo de Ramos no bloquee la salida de la Catedral. Además, aún no está definido el horario del cruce entre el Gran Poder y la Esperanza de Triana después de que se aprobara el alargamiento de ambos itinerarios.

La Hiniesta y la Cena El descontento de la cofradía de San Julián con su nueva posición en el día -ha pasado a ser la tercera- ha provocado una primera reacción a nivel logístico: la hermandad aprobó por su cuenta el regreso por la Alfalfa, por donde dejó de pasar hace más de dos décadas para, precisamente, descongestionar el paso por este punto negro del Domingo de Ramos. El hermano mayor, Nicolás de Alba, rehusó ayer hacer declaraciones hasta que no se resuelva el asunto, en el que ya está enfrascado el Consejo, que se marca la semana que viene como fecha tope para el arreglo. Este itinerario va contra el espíritu que se ha seguido en la reforma de la Semana Santa de evitar que haya cofradías que vayan consecutivamente por el mismo recorrido. La Cena ha manifestado sus quejas por el hecho de tener que ir detrás de la cofradía de San Julián el doble de espacio y tiempo de lo que estaba estipulado, ya que el corte entre ambas hermandades originalmente estaba en Villegas y, ahora, llegarían juntas hasta la calle Boteros. Noticia Relacionada La Hiniesta irá por la Alfalfa en la Semana Santa de Sevilla de 2023 M. J. R. Rechi La cofradía ha modificado el itinerario de vuelta a San Julián en la próxima estación de penitencia Desde la corporación de los Terceros se argumenta que, precisamente, la Cena dejó de pasar por Doña María Coronel -que es su itinerario natural- para dar un rodeo por la Pila del Pato y favorecer el buen desarrollo de la jornada, entre otras a la Hiniesta, que regresa por la citada calle. Además, entienden que el ritmo de paso de ambos cortejos no es el mismo y esto afectaría a la hora de entrada en los Terceros. Por ello, el Consejo renegocia ya con la Hiniesta una marcha atrás en esta decisión, toda vez que el recorrido actual por Puente y Pellón está garantizado con margen de sobra al haber terminado ya de pasar San Roque por la Encarnación. No obstante, en última instancia podría intervenir el Cecop, que se ha mostrado siempre preocupado por descongestionar la Alfalfa el Domingo de Ramos y que no es la primera vez que actuaría. El año pasado echó para atrás la intención de Jesús Despojado de rodear la Plaza del Triunfo por afectar a la salida de la Catedral de la Paz. San Roque y la Amargura Por otro lado, y en un tono mucho más colaborativo, San Roque y la Amargura tratarán de fijar unos horarios y un ritmo de paso que garanticen a esta última la salida en hora de la Catedral. El ritmo de la de San Juan de la Palma era alto al regreso al no tener a nadie por delante. Y, tradicionalmente, el de San Roque -al ir detrás de la Cena y la Hiniesta por Francos- era mucho más pausado. Ambas hermandades, que compartirán recorrido hasta Villegas, harán lo posible por facilitar que la Estrella pueda salir de la Catedral a la hora prevista y evitar que entre más allá de las tres de la madrugada, teniendo en cuenta de que esta última aceptó ir al penúltimo lugar siempre y cuando se le garantizara el cumplimiento de horarios y poder efectuar un regreso más apresurado de lo habitual. El cruce de San Pablo La imposición del Consejo al Gran Poder de alargar el recorrido de vuelta hasta el Baratillo y Santas Patronas para desbloquear el cruce con la Esperanza de Triana -que dará un rodeo por Zaragoza hasta la Plaza Nueva- no sólo ha causado un fuerte malestar en San Lorenzo sino que tampoco ha terminado de arreglar el problema del cruce. Para el Gran Poder, incluso se ha empeorado el asunto. Hasta el año pasado, se acordó que el palio de la Esperanza dejara libre el paso minutos antes de las cinco de la mañana. Esto, a día de hoy, no está cerrado. En plena distensión, los diputados mayores de gobierno tendrán que sentarse para definir esta arista. El cruce se producirá, pese a los cambios de recorrido. Lo que sí se garantiza es que la Esperanza de Triana no tendrá que comprimirse hasta la extenuación, aunque tendrá que hacer un esfuerzo ya sea saliendo antes o corriendo más. El resto de las jornadas, aunque hay controversia con algunos cambios, sí están definidos puntos problemáticos, incluyendo el del Miércoles Santo entre el Carmen y el Cristo de Burgos, que se solventó con la primera regresando por Puente y Pellón.

