El New York Times se hace eco de la polémica restauración de la Macarena

Imagen de la talla de la Virgen de la Esperanza de la Macarena

El periódico estadounidense The New York Times, un referente indiscutible en el ámbito mundial de los medios de comunicación, ha publicado este martes un artículo sobre la controvertida restauración de la talla de la Virgen de la Esperanza de la hermandad de la Macarena, un debate que supera así fronteras.

En este artículo, el periodista Jason Horowitz da cuenta de que la polémica y «chapucera» actuación sobre la talla por parte de Francisco Arquillo, según palabras del autor de dicha información, se ha convertido en «el escándalo del verano» sevillano, inyectando una «disputa» interna e «inestabilidad» en el seno de la hermandad, que aprobaba recientemente, en el seno de un cabildo extraordinario, la propuesta de la Junta de Gobierno para que el conservador-restaurador Pedro Manzano se encargue de una nueva rehabilitación de la imagen.

También expone que la controversia ha «inflamado los resentimientos» de la ciudadanía del sur de la península Ibérica, o sea Andalucía, contra aquellas personas del norte de la misma que, con relación a las protestas ciudadanas por la polémica restauración, se han «burlado» del folclore sevillano.

Y «sobre todo», según este articulista, este episodio ha demostrado la «profunda devoción por la Macarena, con todo el mundo, desde tradicionalistas con políticas de extrema derecha a aficionados a la cultura drag queen», defendiendo a la virgen.

En su artículo, este periodista del diario The New York Times da cuenta además de las peticiones de dimisión al hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero; así como de las disculpas públicas presentadas por la entidad y las «teorías de la conspiración» según las cuales algunos miembros de la junta directiva se habrían «precipitado» con la restauración de la talla, para tomar «ventaja» de cara a las elecciones previstas para noviembre al objeto de renovar el organigrama de la hermandad.

Del mismo modo, el artículo recoge cómo Francisco Arquillo y su hijo, participante también de la restauración, han defendido su trabajo con el argumento de que las pestañas de la talla de la Virgen de la Macarena fueron aplicadas en último lugar para «evitar daños» por el uso de pintura sobre las mismas y que cuando la imagen fue vestida, las pestañas fueron removidas de manera «accidental» antes de que se secasen, causando el «daño» origen de la situación.