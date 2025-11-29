Suscríbete a
misión

El Nazareno de la Algaba cierra su misión con una procesión extraordinaria

La imagen de Jesús ha visitado varios templos de la localidad con motivo del 25 aniversario de la consagración de su iglesia, cerrando con una salida a celebrar a partir de la mañana del 30 de noviembre

Nazareno de la Algaba
Nazareno de la Algaba hdad.
M. J. R. Rechi

Sevilla

La hermandad del Nazareno de La Algaba pone fin a la misión parroquial que ha venido desarrollando durante estas semanas y en la que la imagen ha visitado varios templos de la localidad con una procesión extraordinaria. Este acontecimiento, aprobado por la autoridad ... eclesiástica, se enmarca en el 25 aniversario de la consagración de la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

