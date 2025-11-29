El Nazareno de la Algaba cierra su misión con una procesión extraordinaria

La hermandad del Nazareno de La Algaba pone fin a la misión parroquial que ha venido desarrollando durante estas semanas y en la que la imagen ha visitado varios templos de la localidad con una procesión extraordinaria. Este acontecimiento, aprobado por la autoridad ... eclesiástica, se enmarca en el 25 aniversario de la consagración de la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

A lo largo de este periodo, la imagen de Jesús ha visitado el oratorio de la hermandad del Cautivo, situado en la zona sur de la Algaba, entre las calles Santo Domingo y García Lorca. Posteriormente, el Señor fue trasladado a la ermita de San Salvador, en el barrio del Aral, donde recibió culto junto a la devoción de la Inmaculada Concepción. Por último, ha permanecido en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, su antigua sede canónica.

En la mañana del 30 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ocupará la sagrada cátedra en la misa estacional de acción de gracias que la hermandad celebrará en la Plaza de España. Al término del culto, en torno a las 13 horas, dará inicio la salida extraordinaria con el siguiente recorrido: Plaza de España, Plaza de la Igualdad, Joaquín Herrera Carmona, Santa Marta, Avenida de la Libertad, Avenida Primero de Mayo, Ayuntamiento, Juan José Herrera Bencano, Córdoba, Sevilla, Pilar García, Manuel Clavijo, Avenida de la Constitución, Pedroso, Cruz del Convento, Cervantes, Cultura, Antonio Reyes, Marín, Jacinto Serrano (Algaba Plaza), Plaza Nuestra Señora de los Dolores y entrada en la iglesia de Jesús Nazareno.

Debido al carácter extraordinario de la procesión, el Señor luce en su paso de salida candelabros de guardabrisa en lugar de los clásicos faroles, piezas cedidas por la hermandad de la Estrella, recreando así el antiguo sistema de iluminación de Jesús. El acompañamiento musical estará a cargo de la agrupación del Nazareno de la Algaba.