Narciso Cordero, hermano mayor de las Aguas: «San Jacinto nos ha recibido con los brazos abiertos, nos sentimos como en casa»

El misterio de la corporación del Lunes Santo sale este viernes en procesión extraordinaria desde su sede histórica hasta su capilla en el Arenal

Las Aguas cierra una herida de más de ocho décadas con su regreso a San Jacinto

El hermano mayor de las Aguas, Narciso Cordero
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

La hermandad de las Aguas se encuentra inmersa en una de las semanas más especiales de su historia reciente. Para conmemorar su 275 aniversario fundacional, los hermanos de la corporación del Lunes Santo se trasladaron con el Cristo de las Aguas y la ... Virgen del Mayor Dolor a la parroquia de San Jacinto, templo en el que la cofradía nació y estuvo establecida durante casi doscientos años. Los cultos extraordinarios culminarán con una misa de acción de gracias y la procesión triunfal de vuelta al Arenal con el paso de misterio completo este viernes.

