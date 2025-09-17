Narciso Cordero, hermano mayor de las Aguas: «San Jacinto nos ha recibido con los brazos abiertos, nos sentimos como en casa»

La hermandad de las Aguas se encuentra inmersa en una de las semanas más especiales de su historia reciente. Para conmemorar su 275 aniversario fundacional, los hermanos de la corporación del Lunes Santo se trasladaron con el Cristo de las Aguas y la ... Virgen del Mayor Dolor a la parroquia de San Jacinto, templo en el que la cofradía nació y estuvo establecida durante casi doscientos años. Los cultos extraordinarios culminarán con una misa de acción de gracias y la procesión triunfal de vuelta al Arenal con el paso de misterio completo este viernes.

Narciso Cordero, hermano mayor de la corporación de la calle Dos de Mayo, atiende a este periódico para hablar sobre la dimensión de estos históricos días para la hermandad, las expectativas para una salida extraordinaria que se prevé multitudinaria y lo que viene tras los cultos, con unas elecciones con varias listas a la vuelta de la esquina.

-¿Qué supone para la hermandad de las Aguas volver a su templo fundacional y en el que ha pasado buena parte de su historia?

-Una gran ilusión, un objetivo que deseábamos ver cumplido desde hace tiempo, un sueño que anhelábamos hacer realidad. Llevamos casi dos años planteando este proyecto, y poder hacer algo en la parroquia de San Jacinto era una prioridad para nosotros. Gracias a Dios, este año hemos podido celebrar los actos que estamos llevando a cabo en el templo.

-La última vez que se celebró un aniversario en Triana no pudo ser en San Jacinto, pero las cosas han cambiado mucho.

-Este reencuentro con la parroquia de San Jacinto ha supuesto para todos los hermanos de las Aguas un acontecimiento que nos ha llenado de ilusión, devoción y fervor. Todo nace del profundo amor al Santísimo Cristo de las Aguas, hace ya casi tres siglos, concretamente hace 275 años.

Hace 24 años se intentó celebrar un aniversario similar, pero las circunstancias no lo permitieron. Hoy, gracias a Dios, podemos decir que nos sentimos en casa. San Jacinto nos ha recibido con los brazos abiertos, y estamos llevando a cabo una serie de actos conmemorativos en el propio templo.

-¿Cómo han afrontado los hermanos estos cultos extraordinarios?

-Los estamos celebrando con una gran afluencia de público. No se trata de unos cultos extraordinarios, y conviene puntualizarlo: estamos llevando a cabo cultos de reglas, como son la función a la Santa Cruz y a Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor. Solicitamos la autorización al Palacio Arzobispal para celebrarlos en un templo de mayor capacidad, y, una vez concedida, los hemos podido realizar en San Jacinto.

Lo que sí tendrá carácter extraordinario será la misa de acción de gracias que se celebrará el próximo viernes a las siete de la tarde. Una eucaristía que esperamos cuente con una gran participación de los hermanos. Por supuesto, al término de la misa, se organizará el cortejo para la procesión desde San Jacinto hasta nuestra sede canónica.

-¿Cómo y por qué se alcanzaron los ajustes de horarios para el viernes en la reunión con el Cecop?

-Tanto la misa como la procesión tenían inicialmente unos horarios diferentes, que ha sido necesario ajustar con la colaboración del Cecop, a quien queremos agradecer sinceramente la ayuda prestada durante todo el proceso. Era fundamental garantizar tanto la seguridad como la movilidad en la ciudad, especialmente al coincidir con otros acontecimientos.

Hemos hecho de la necesidad una virtud. Dadas las altas temperaturas que se están registrando estos días, salir un poco más tarde, prácticamente de noche, resulta más conveniente. Además, esto nos permitirá realizar el recorrido por Triana con mayor tranquilidad, sin la presión de ajustarnos a un horario inicial que, por diversas razones, era difícil de cumplir.

-La procesión extraordinaria, con el misterio completo y una banda tan popular, se prevé multitudinaria.

-Desde un principio tuvimos claro que nuestro objetivo era que la procesión se realizara con el misterio al completo, a diferencia de lo ocurrido hace 24 años. En esta ocasión teníamos la oportunidad de estar en San Jacinto y de mostrar a Triana y a Sevilla una estampa tal y como se conoció hace dos siglos. Entonces, eso se junta con la banda, una banda que atrae a muchas personas, que tiene muchos seguidores. Esperemos que con el misterio, la banda y toda la devoción que arrastran nuestros titulares salga una procesión multitudinaria, teniendo en cuenta que vamos a pasar por el corazón de Triana y por lugares muy entrañables.

-¿Cuáles serán los momentos más especiales de la noche?

-Pienso que habrá muchos momentos especiales. Personalmente, la salida me parece que va a ser especialmente emocionante: volver a ver el misterio del Santísimo Cristo de las Aguas saliendo por las puertas de San Jacinto será algo muy significativo. Después nos adentraremos en una parte muy especial del corazón de Triana. Si en el vía crucis de la semana pasada llegamos hasta la parroquia de la O, esta vez recorreremos otros puntos emblemáticos del arrabal: pasaremos por la capilla de la Estrella, la parroquia de Santa Ana, la casa hermandad de Madre de Dios del Rosario, la capilla de los Marineros de la Esperanza de Triana y la capilla del Carmen, donde finalizará la participación de las representaciones invitadas.

A partir de ahí, nos adentraremos en nuestro barrio para visitar a las hermandades vecinas, como el Baratillo o la Carretería. Creo sinceramente que será un recorrido muy especial, cargado de simbolismo, historia y emoción.

-¿Cómo va la renovación del paso de palio de la Virgen de Guadalupe?

-Puedo deciros que no hay novedades al respecto. Finalmente, no pudo estrenarse el pasado Lunes Santo la orfebrería que ya estaba terminada. Os recuerdo que los respiraderos fueron concluidos, y ahora sólo queda esperar a que, en el futuro, se pueda seguir avanzando con la incorporación de las nuevas piezas. Todo esto forma parte de un proyecto de hermandad a largo plazo, que requerirá su tiempo y el compromiso de todos.

-¿En qué situación se encuentra actualmente la hermandad en el Lunes Santo?

-No puedo daros más novedades de las que ya todos conocemos. Es un día en el que hay mucha armonía y hermandad entre todas las corporaciones y pienso que estamos en ese buen camino de hermandad entre todas las que conformamos el Lunes Santo.