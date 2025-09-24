La música de Virgen de los Reyes llega a las puertas del Parlamento Europeo

Es bien sabido que la música llega a lugares insospechados. Este miércoles, los sones de la agrupación musical Virgen de los Reyes han alcanzado el Parlamento Europeo, en cuya explanada ha ofrecido la banda un concierto, el segundo en Bruselas en menos de veinticuatro horas.

En el marco de la exposición 'El arte sacro de Sevilla en el corazón de Europa' que se celebra esta semana en la Eurocámara, la formación hispalense, invitada para poner la nota musical al acontecimiento, se ha plantado en la gran plaza que da acceso al Parlamento Europeo para interpretar algunas de sus marchas más clásicas, como 'La saeta', 'Consuelo Gitano' y 'La clámida púrpura' después de haber tocado la noche anterior en la iglesia de Notre Dame du Sablon.

Los miembros de la delegación española se mezclaban entre el público con los trabajadores del recinto y con curiosos que pasaban por la calle y se sorprendían con tan inusuales soles. «Esto se ha convertido en la plaza de la Campana», exclamó Paquili, presidente de la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, mientras unos jóvenes belgas grababan con el móvil el concierto.

Un joven vallisoletano que lleva tres años viviendo en Bruselas acudió sin falta a una cita que calificó como «impresionante». Entre los espectadores había fans, cofrades varios y personas que no habían escuchado en su vida nada parecido a las marchas procesionales, por lo que el espectáculo era más que pintoresco y llamativo para muchos. Todo ello, por supuesto, sin obviar la impactante y simbólica estampa sin precedentes en el mundo cofrade, y que constituye un nuevo reconocimiento a nuestra religiosidad popular tan reivindicada en los últimos tiempos.

El fuerte aplauso al final de 'La saeta' sólo fue comparable a aquel con el que la plaza respondió a la interpretación de una marcha mucho más contemporánea, 'La Esperanza de María', adelanto de la misión evangelizadora que comienza en poco más de una semana. «¡Viva Sevilla!», se escuchó mientras el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, impulsor de estas jornadas, recibía un presente de manos de Antonio Velasco, director general de la banda. Fue el broche a una ocasión insólita como memorable: la primera vez que la música de la Semana Santa hispalense desembarcaba en el corazón de la Unión Europea.