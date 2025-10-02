El Museo llevará los candelabros de la Cena de Jerez en la procesión extraordinaria

Los candelabros del paso de misterio de la Cena de Jerez han sido cedidos a la hermandad del Museo para la procesión extraordinaria que protagonizarán en el mes de noviembre el Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas, con motivo del 450 aniversario fundacional.

Se trata de unas piezas que, junto al resto del conjunto de esta hermandad jerezana, pertenecieron al paso del Cristo de la Expiración del Cachorro, unas andas confeccionadas por Antonio Castillo Lastrucci en 1929.

El acto de la firma de la cesión de estos enseres se realizó en la capilla de San Marcos, delante del Señor y el misterio de la Cena de Jerez en el que participaron ambos hermanos mayores: Manuel Muñoz Natera y Ángel Casal García.

Sevilla podrá admirar al Cristo de la Expiración del Museo y a la Virgen de las Aguas en procesión en un mismo paso, formando una escena del Stabat Mater, una estampa perdida hace más de un siglo, en 1922.