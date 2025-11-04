Suscríbete a
+Pasión

historia

El Museo, 450 años de una obra maestra

Un grupo de prominentes comerciantes de aquella opulenta Sevilla del Quinientos, entre ellos plateros y joyeros, formalizaron en San Andrés la organización de la hermandad de las Aguas y Expiración de Cristo, al tiempo que encargaron al imaginero Marcos de Cabrera el crucificado titular, de cuya hechura se conmemora este año su CDL aniversario (1575-2025)

El Stabat Mater del Museo, dispuesto en el paso para su próxima salida extraordinaria por el 450 aniversario de la hermandad

El Cristo de la Expiración en una fotografía antigua
El Cristo de la Expiración en una fotografía antigua abc

Julio Mayo

Cuando Sevilla era 'madre religiosa' del mundo y centro económico del Imperio español gobernado por el todopoderoso Felipe II, como 'Puerta europea de América', varios mercaderes y comerciantes asentados en el corazón del centro neurálgico de aquella ciudad plagada de iglesias, conventos y hospitales, fundaron ... la cofradía originariamente denominada de 'Nuestra Señora de las Aguas e Ynspiración de Christo', con el piadoso objeto de tributar culto a Cristo crucificado en el último suspiro, al entregar su vida por la humanidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app