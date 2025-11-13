Suscríbete a
Muere Rosario Barba Gutiérrez, hermana 1 de la Milagrosa

Actualmente ostentaba el puesto de presidenta de la asociación Medalla Milagrosa

Rosario Barba Gutiérrez hdad.
M. J. R. Rechi

La hermandad de la Milagrosa ha comunicado el fallecimiento de Rosario Barba Gutiérrez, conocida cariñosamente como Charo. Fue hermana número 1 de la corporación, camarera y hermana honoraria.

Rosario Barba desarrolló una intensa labor al frente de la asociación de la Medalla Milagrosa, ... de la que era presidenta, dedicando su mayor devoción a la Virgen bajo esta advocación.

