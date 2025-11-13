Muere Rosario Barba Gutiérrez, hermana 1 de la Milagrosa

La hermandad de la Milagrosa ha comunicado el fallecimiento de Rosario Barba Gutiérrez, conocida cariñosamente como Charo. Fue hermana número 1 de la corporación, camarera y hermana honoraria.

Rosario Barba desarrolló una intensa labor al frente de la asociación de la Medalla Milagrosa, ... de la que era presidenta, dedicando su mayor devoción a la Virgen bajo esta advocación.

La corporación ha expresado su pesar y ha pedido oraciones por el eterno descanso de su alma, confiando en que la Virgen Milagrosa, a la que dedicó su vida, la acoja ya en la presencia del Señor. «En Charo hemos encontrado un claro ejemplo de humildad, amor profundo a nuestros titulares y de servir siempre al prójimo hasta el último día». Descanse en paz.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Hermandad de la Milagrosa