Muere María del Mar Tristán, la heredera de la banda del Maestro Tejera

Hoy es un día triste para el mundo de las cofradías, especialmente para el ámbito musical, con el fallecimiento de María del Mar Tristán, heredera de la Banda del Maestro Tejera, tras no superar una larga enfermedad. Minutos después de conocerse la trágica noticias, no han cesado los pésames por parte de los cofrades, hermandades, formaciones musicales y muchas instituciones de la ciudad y otros puntos.

Debutó en noviembre de 2008 durante un concierto ofrecido por la formación en la Fundación Cajasol, con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. El acto sirvió además como homenaje a su abuelo, 'Pepín Tristán'. Era la primer mujer en formar parte de la Banda del Maestro Tejera de una formación con una dilata trayectoria, más de un siglo.

Su instrumento era la flauta travesera. En cada actuación tras un paso o acompañando a una cofradía, solía ocupar la parte final del cortejo, mientras que su padre, José Manuel Tristán, se situaba en la cabecera de la banda. Siempre con una sonrisa en el rostro, incluso en los momentos de mayor cansancio, se encargaba de animar a los músicos, de estar pendiente de ellos en todo momento y de asegurarse de que todo saliera bien.

Era la mano derecha e izquierda incluso de su padre, quien desde hace algún tiempo había asumido la dirección de la Banda del Maestro Tejera junto a José Manuel Tristán. María del Mar estaba llamada a continuar el legado familiar al frente de una de las bandas de música más emblemáticas del panorama cofrade y taurina.

La primera vez que dirigió la banda ocurrió en la Maestranza, en la feria de San Miguel, de esta profesora de música que peleó mucho para lograr su mayor propósito, ser músico y formarse para en un futuro ser la directora de la banda de su familia.

José Manuel Tristán y María del Mar Tristán formaban el binomio perfecto de Tejera, presente y futuro, ambos estaban día a día trabajando duro por la música, poniendo un cariño y enfásis iniguable porque antes que ser músicos esta familia es muy creyente y amante del mundo de las cofradías.

Su hermandad era la Reina de Todos los Santos, de cuya junta formó parte, y también pertenecía a la Cena, donde profesaba una profunda devoción a la Virgen del Subterráneo. Ambas corporaciones han estado vinculadas a su familia durante décadas. Curiosamente, las dos residieron en su día en la iglesia de Omnium Sanctorum, aunque la de penitencia, la Cena, se encuentra actualmente en la iglesia de Los Terceros.

Una familia ejemplar, no solo por su oficio, sino, sobre todo, por su calidad humana. María del Mar ha partido a la casa del Padre, desde donde, sin duda, seguirá ayudando a su padre a guiar los destinos de la Banda del Maestro Tejera. Descanse en paz.

Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento, durante la madrugada de hoy, de nuestra querida María del Mar, subdirectora, compañera, amiga e hija.



La hemos visto crecer como música y como persona, siempre con una sonrisa, incluso en su valiente lucha contra la enfermedad. pic.twitter.com/6Lo06Zldos — Maestro Tejera (@MaestroTejera) August 13, 2025

La Banda de Música Maestro Tejera de Sevilla ha expresado en redes sus condolencias: «Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento, durante la madrugada de hoy, de nuestra querida María del Mar, subdirectora, compañera, amiga e hija. La hemos visto crecer como música y como persona, siempre con una sonrisa, incluso en su valiente lucha contra la enfermedad.»

Sus restos mortales estarán durante este miércoles en el tanatorio SE-30, sala 19 (2ª planta).

Más temas:

Semana Santa de Sevilla