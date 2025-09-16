Muere José Luis Maestre, antiguo hermano mayor de San Benito

Consternación en la hermandad de San Benito y en el barrio de la Calzada al conocerse el fallecimiento de José Luis Maestre, quien fue hermano mayor de la corporación entre los años 2012 y 2020, y antecesor de José González, actual hermano mayor.

Hermano muy unido a la corporación durante toda su vida. Ingresó en la hermandad en el año 1978, siendo parte de la cuadrilla de costaleros del Señor de la Presentación al Pueblo de San Benito durante muchos años.

Se encargó en 2019, justo antes de la pandemia, a conmemorar el 25 aniversario de la coronación de la Virgen de la Encarnación, con un traslado a la Catedral y procesión extraordinaria matinal, entre otros actos.

A lo largo de su manto restauró a la dolorosa en el taller de Juan Manuel Miñarro, recuperó el manto de salida de Padilla y restauró varias piezas del patrimonio con el ángel custodio de Buiza del paso del Cristo de la Sangre.

Sus restos mortales son velados en la sala 12 del Tanatorio de la SE-30. La misa corpore insepulto será este martes a las 12.30 horas, en la parroquia de San Benito Abad. Descanse en paz.

