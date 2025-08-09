Muere el compositor Nicolás Turienzo

La música de Nicolás Turienzo perdurará para siempre. Este compositor y músico ha fallecido, y aunque su corneta deje de sonar, su legado seguirá vivo en cada nota y en el recuerdo de quienes lo admiraron. Una persona que deja un importante legado por la larga lista de piezas musicales que dejó para la Semana Santa de León y de Sevilla.

Fue fundador de la banda de La Victoria de León, una de las grandes formaciones musicales del país. Además de sus composiciones cofrades, en los últimos tiempos Nicolás Turienzo había orientado su actividad hacia el mundo sinfónico.

Para Sevilla, entre otras, compuso dos obras musicales que se han convertido en auténticos himnos para las corporaciones a las que fueron dedicadas: 'Sagrado Decreto', para la hermandad de la Trinidad y el repertorio de la banda de las Cigarreras; y 'Vía Crucis de la Salud', dedicada al Señor de la Salud de la Candelaria, incluida en el repertorio de la banda de las Tres Caídas de Triana.

'Al pie de tu Santa Cruz', 'Amarguras' y 'La Pasión' eran sus composiciones favoritas. Cuenta con otras piezas a destacar para Sevilla como 'Cristo de las Cinco Llagas', 'Porque Triana te quiere, te eleva a los cielos' entre otras. Antonio Moreno Pozo, Francis, Cristóbal López Gándara, Francisco J. Torres Simón o Quini eran compositores por los que Nicolás Turienzo tenía predilección. Descanse en paz.