Muere el cofrade Antonio Bustos Rodríguez, fundador del curso de Temas Sevillanos El decano de los pregoneros de las Glorias de Sevilla en 1970 y veterano hermano de la Carretería y la Pura y Limpia ha fallecido a los 89 años de edad

Sevilla despide a uno de los hijos que más ha trabajado por la cultura y las cofradías en la capital hispalense en el último medio siglo. Antonio Bustos Rodríguez, fundador y director del célebre curso de Temas Sevillanos, ha muerto este martes a los 89 años de edad, en el Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Cofrade veterano del barrio del Arenal, donde perteneció a las hermandades de la Carretería y la Pura y Limpia, de la que fue hermano mayor. Padre de los periodistas Juan y Antonio Bustos, fue el tercer pregonero de las Glorias de Sevilla. Dicha labor la llevó a cabo en 1970 en la iglesia del Divino Salvador. Durante su vida se subió al atril en innumerables ocasiones, como hizo para nada menos que cincuenta pregones rocieros, para la hermandad de la Macarena de Madrid en 2001, la Resurrección de Sevilla en 2010 o, dos años antes, la Semana Santa de Cádiz en el Gran Teatro Falla.

Sin duda, será recordado por su labor al frente del curso de Temas Sevillanos, que él mismo fundó en 1989 y dirigió, y que a lo largo de los años ha recibido, entre otros galardones, la Placa de Honor de la Unesco, la Medalla de Oro de la Ciudad, la de la Asociación de amigos de Lisboa, la Medalla del Histórico Concejo de Sevilla y la Máxima Distinción de la Unión Iberoamérica de Instituciones Culturales de Habla Hispana.

Su compromiso y su trabajo con el mencionado curso obtuvieron el reconocimiento de la ciudad en vida, hace ya casi veinte años, cuando el pleno del Ayuntamiento de Sevilla concedió la medalla de la ciudad en la categoría de la educación a Antonio Bustos Rodríguez en mayo de 2007.