Muere a los 32 años el sacerdote sevillano Pedro Elena García Las exequias se celebrarán en la Parroquia de la Oliva de la Lebrija que le vio nacer este jueves 11 de septiembre a las seis de la tarde

El arzobispo de Sevilla ha anunciado en la tarde de este miércoles el fallecimiento del sacerdote Pedro Elena García, natural de Lebrija, de quien ha encomendado su alma a Cristo Resucitado. El pasado 1 de septiembre, este joven sacerdote de 32 años fue hospitalizado en la UCI del Hospital de Valme al sufrir una parada cardíaca. Tras varios días en un estado crítico, ha fallecido en la tarde de este miércoles 10 de septiembre. Desde que se conociera la noticia de su hospitalización, han sido numerosas las muestras de cariño y oraciones que ha recibido tanto la familia como las comunidades parroquiales de Los Palacios y Villafranca y Lantejuela. Precisamente, estos días se despedía de las que fueron sus parroquias para iniciar un nuevo servicio pastoral en Villaverde del Río. Dichas muestras de afecto se tornan ahora en sinceros pésames.

Nacido en Lebrija el 21 de abril de 1993, Pedro Elena fue ordenado sacerdote el 20 de junio de 2020 de manos del arzobispo hispalense, monseñor Juan José Asenjo. Anteriormente, tal y como informa la Archidiócesis de Sevilla en su obituario, y ya como diácono, estuvo destinado en la parroquia sevillana de la Ascensión del Señor. Presidió su primera misa en la capilla del monasterio de las religiosas concepcionistas de su pueblo natal. Ejerció su ministerio sacerdotal como vicario parroquial de Sta. María La Blanca en los Palacios y Villafranca.

Del mismo modo, Pedro Elena fue un sacerdote que ha generado en los últimos días una corriente de cariño allá por donde ha pasado, y durante su convalecencia en el hospital emplazado en Dos Hermanas ha sido constante la presencia de grupos de fieles orando por su recuperación. Igualmente significativas han sido las muestras de cercanía expresadas estos días a través de las redes sociales por particulares e instituciones eclesiales.

La Archidiócesis de Sevilla da gracias a Dios por su vida y ora para que el Señor lo acoja en su seno. Las exequias se celebrarán en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva de Lebrija este jueves 11 de septiembre a las seis de la tarde. El arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, escribía el siguiente mensaje en su cuenta de X: «Con dolor y con la esperanza puesta en Cristo Resucitado encomendamos el alma del joven sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla D. Pedro Elena García, natural del Lebrija, que ha partido esta tarde para la Casa del Padre. Ejerció su ministerio sacerdotal como vicario parroquial de Sta. María La Blanca en los Palacios y Villafranca y había concluido como párroco en Lantejuela. Recibió la ordenación sacerdotal en 2020. Rezamos por su eterno descanso y pedimos a Cristo Buen Pastor, Sumo y Eterno Sacerdote que le abra las puertas del Cielo. Os pido que recemos también por su familia en estos momentos. A nuestra Madre la Virgen de los Reyes y madre de todos los sacerdotes le imploramos con fe y esperanza. Descanse en paz», subrayaba el prelado.