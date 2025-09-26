Montserrat propondrá un Vía Crucis extraordinario con el Cristo de la Conversión por el 425 aniversario

El Cristo de la Conversión en el Vía Crucis de las Cofradías

La junta de gobierno de la hermandad de Montserrat llevará a cabildo general extraordinario, que se celebrará el próximo 9 de octubre en las dependencias de la corporación, como así indica la última hoja informativa, la propuesta de realizar un Vía Crucis con la imagen del Cristo de la Conversión, con motivo del 425 aniversario fundacional de la hermandad.

Asimismo, junto a la propuesta de realizar un Vía Crucis con el Cristo de la Conversión, se presentará el programa de actos y cultos conmemorativos del 425 aniversario fundacional, para su aprobación, si procede, por parte de los hermanos.

La última vez que el Cristo de la Conversión salió en Vía Crucis fue en el año 2019, cuando presidió el acto principal de la Cuaresma de las cofradías, celebrado el primer lunes de Cuaresma en la Catedral. Para aquella ocasión, la imagen fue portada sobre unas andas de nueva factura, confeccionadas por la hermandad, en concreto proyectadas por Fernando Villarreal, que permitían su salida en posición erguida.

Otro de los puntos del orden del día del citado cabildo es la propuesta de recuperar los cuatro ángeles pasionistas para las esquinas del paso del Cristo de la Conversión. Estas imágenes, obras de Pedro Roldán, formaron parte del paso hasta el año 1944 y actualmente se encuentran en la hermandad de las Necesidades de Cabra. Cabe destacar que volvieron a figurar en las andas del Cristo con motivo del Santo Entierro Grande celebrado en 2023.