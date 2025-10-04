misión
Los momentos más destacados del traslado de la Esperanza de Triana a San Pío X
La dolorosa recorrió los Remedios, el parque de María, Luisa, el Tiro de Línea, la Oliva y las Letanías en la jornada del 4 de octubre
Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla
Sevilla
El traslado de la Virgen de la Esperanza desde la parroquia de Santa Ana hasta la parroquia de San Pío X ha dejado, en ocho horas, miles de estampas para el recuerdo en la historia de las cofradías. La mayor parte del recorrido fue inédita, por lo que resulta difícil quedarse con un solo momento.
Los rostros de los fieles, la multitud constante, la luz del sol iluminándola prácticamente durante todo el trayecto hasta las Letanías, las petaladas, los adornos... un sinfín de emociones en una jornada difícil de olvidar para todos los que la vivieron.
Antes de las nueve de la mañana, al término de la eucaristía presidida por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, la Esperanza iniciaba su peregrinar hasta las Letanías desde Santa Ana, un entorno repleto de adornos en una mañana única.
Antes de abandonar Triana, el sol se adentraba por el Guadalquivir para iluminar a la Esperanza en la calle Betis, regalando una luz sencillamente sublime.
Contraluces, sol, impactantes momentos vividos en los últimos compases de la Virgen en el barrio de Triana a primera hora de la mañana, luces difícilmente de volver a repetirse.
La Esperanza, con la Giralda y la Torre del Oro como telón de fondo a su paso por la plaza de Cuba. Una Virgen radiante, con estrenos, y luciendo la misma presea que llevó en las Misiones de 1965.
La calle Asunción tiene este nombre por la hermandad de la Esperanza de Triana. Hace 75 años solicitó al Ayuntamiento solicitar esta denominación. Por tal motivo, al paso de la Virgen, se ha inaugurado un retablo cerámico de la Virgen.
Imponente alfombra de sal al paso de la Esperanza de Triana por la calle Asunción, un trabajo impecable por la que cruzó la Virgen en uno de los momentos más destacados de la jornada.
La Macarena o el Cristo de la Lanzada han estado en la Plaza de España. Qué decir de la Paz y Santa Genoveva cada Semana Santa. A esta lista se une para siempre la Esperanza de Triana, en uno de los lugares más emblemáticos de Sevilla.
La imagen refleja lo ocurrido prácticamente a lo largo de todo el día, la peregrinación multitudinaria de la Esperanza de Triana desde Triana a las Letanías.
A los pies de la torre sur de la plaza España, sitio habitual de la Paz y Santa Genoveva, pero esta vez con la Esperanza.
Uno de los momentos cumbres, la entrada de la Esperanza de Triana en Santa Genoveva, colocada a los pies de la Virgen de las Mercedes y Jesús Cautivo, en el que sonaron sevillanas, oraciones y plegarias.
La Oliva estuvo completamente volcada con la Esperanza. Todo el barrio engalanado, una auténtica delicia para los sentidos. Alegría, emoción, aplausos, vivas... y agradecimientos por haberla llevado hasta sus vecinos.
La entrada de la Esperanza de Triana fue emocionante. Hubo que bajar a la Virgen, colocarla en el suelo, desprenderla de la corona para acceder a este templo en el que permanecerá hasta el domingo próximo.
