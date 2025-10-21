Los momentos más destacados del regreso de la Esperanza a Triana

La Misión de la Esperanza ha dejado recuerdos imborrables durante los traslados y en las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero. La hermandad ha llevado a cabo una labor evangelizadora muy necesaria en algunos de los barrios más desfavorecidos de España, varios ... de los cuales, lamentablemente, se encuentran en Sevilla. Son zonas en las que la iglesia evangélica está ganando presencia y fuerza.

Para eso están las imágenes, que representan al Señor y a la Virgen en la tierra y que, en la actualidad, constituyen la principal herramienta de evangelización ante los difíciles tiempos que atraviesa la iglesia católica, con el propósito de acercar la fe.

Polígono Sur

La Esperanza en el Polígono Sur m. j. r. rechi

La Esperanza en el Polígono Sur m. j. r. rechi

La Esperanza en el Polígono Sur m. j. r. rechi

La Esperanza en el Polígono Sur m. j. r. rechi

La Esperanza llegando al Hospital Infantil Virgen del Rocío m. j. r. rechi

El regreso de la Esperanza de Triana desde Jesús Obrero hasta la capilla de los Marineros dejó instantes únicos. La despedida del Polígono Sur, aún de noche en la salida y a primera hora de la mañana, fue especialmente conmovedora: los vecinos, entre lágrimas, decían adiós a la Virgen desde sus balcones engalanados, dándole las gracias, entonando vivas y aplaudiendo sin cesar. Al salir del barrio, la Esperanza realizó un giro en señal de agradecimiento y, a partir de ese momento, comenzó lo que muchos han llamado el momento de la misión: la visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío.

Hospital Infantil Virgen del Rocío

La Esperanza en el Hospital Infantil Virgen del Rocío m. j. r. rechi

La Esperanza en el Hospital Infantil Virgen del Rocío m. j. r. rechi

La Esperanza en el Hospital Infantil Virgen del Rocío m. j. r. rechi

Era el lugar donde la Virgen debía detenerse el tiempo que hiciera falta. Los presentes —miembros de la hermandad, personal sanitario, periodistas y familiares de los enfermos— rompieron a llorar cuando la Esperanza se postró ante los niños en la puerta del centro hospitalario. Todos recibieron un pañuelo de la Virgen; ellos, a su vez, le entregaron flores. Algunos se hicieron fotos, otros llamaron a las andas, todos rezaron… Fue algo indescriptible, un momento que da pleno sentido al verdadero significado de esta misión.

Parque de María Luisa

La Esperanza en el Parque de María Luisa m. j. r. rechi

La Esperanza en el Parque de María Luisa m. j. r. rechi

La Esperanza en el Parque de María Luisa m. j. r. rechi

Tras atravesar la ciudad sanitaria y el barrio del Porvenir, otro de los momentos más esperados fue el paso de la Esperanza por el Parque de María Luisa, que recorrió por completo siguiendo el mismo itinerario que realiza Santa Genoveva cada Lunes Santo, pasando por la Plaza de España, una estampa que todos quisieron inmortalizar.

Capilla de la Universidad

La Esperanza en la capilla de los Estudiantes m. j. r. rechi

La Esperanza en la capilla de los Estudiantes m. j. r. rechi

La Esperanza en la capilla de los Estudiantes m. j. r. rechi

Igualmente esperado fue el momento de la entrada en el Rectorado y la visita a la hermandad de los Estudiantes, que colocó a sus titulares en el altar mayor. Se entonó el himno universitario, se cantó la salve y resonaron vivas en el interior del templo.

Palacio de San Telmo

La Esperanza en la avenida de Roma m. j. r. rechi

La Esperanza en el Palacio de San Telmo m. j. r. rechi

La Esperanza en el Palacio de San Telmo m. j. r. rechi

La Esperanza salió del Rectorado para dirigirse al Palacio de San Telmo, donde visitó a la Junta de Andalucía, en la que se encontraba, entre otros miembros, el presidente Juan Manuel Moreno. Allí, se llamó a las andas, se rezó, se escuchó una saeta y sonaron marchas antes de que la Esperanza cruzara nuevamente el Guadalquivir para regresar a casa.

En Triana

La Esperanza en el Puente de San Telmo m. j. r. rechi

La Esperanza en la calle Pureza m. j. r. rechi

La Esperanza en la calle Pureza m. j. r. rechi

La Esperanza en la calle Pureza m. j. r. rechi

Pasadas las cinco de la tarde, la Esperanza regresó a Triana, un barrio que recuperaba a su Virgen tras dos semanas de ausencia, un tiempo necesario aunque muy echada de menos. Prueba de ello fue la gran cantidad de personas que llenaban la calle Pureza, completamente adornada, en una Triana que recibió con los brazos abiertos a su Esperanza.