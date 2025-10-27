Suscríbete a
glorias sevilla 2026

Moisés Ruz será el pregonero de las Glorias de Sevilla de 2026

El Consejo de Cofradías designa a este periodista para pronunciar la exaltación de las Glorias

Rafael Muñoz Granados, cartelista de las Glorias de 2026

Moisés Ruz Lorenzo
M. J. R. Rechi

Sevilla

El periodista Moisés Ruz Lorenzo será el pregonero de las Glorias de Sevilla en 2026. Así lo decidió este lunes la junta superior del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Ruz Lorenzo tomará el relevo de Fernando Vaz en el atril, en un ... acto que este año se celebra por segundo año consecutivo en una ubicación distinta a la Catedral: la iglesia Colegial del Salvador.

