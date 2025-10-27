Moisés Ruz será el pregonero de las Glorias de Sevilla de 2026

El periodista Moisés Ruz Lorenzo será el pregonero de las Glorias de Sevilla en 2026. Así lo decidió este lunes la junta superior del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Ruz Lorenzo tomará el relevo de Fernando Vaz en el atril, en un ... acto que este año se celebra por segundo año consecutivo en una ubicación distinta a la Catedral: la iglesia Colegial del Salvador.

Moisés Ruz nació en Cádiz en 1986 y tiene raíces chipioneras. Está vinculado al barrio de Triana desde los tres años, gracias a su padre Curro, humorista precursor del dúo 'Los Morancos' junto a César Cadaval.

Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, con una larga trayectoria en televisión y radio. Actualmente es editor y presentador de los informativos de 7TV. En el ámbito cofrade, es hermano de San Gonzalo, La O y la Pastora de Triana. Además, se formó en los Salesianos de San Pedro y está muy unido a María Auxiliadora.

Trayectoria como pregonero

Tiene experiencia en los atriles, ya que ha pronunciado diversos pregones y exaltaciones, entre los que destacan el pregón de Semana Santa de la juventud cofrade de Triana (2009), el pregón de la romería del Rocío de la hermandad de Pilas (2009), el pregón del Corpus de Mairena (2010), la meditación de la hermandad de la Lanzada (2011), el pregón de la Virgen del Carmen de Santa Catalina (2011), y la exaltación a la Virgen de la Encarnación (2012), el pregón de la Semana Santa de Chipiona en 2017, el de la Semana Santa de Triana en 2014, la salutación a Santa Ana en 2010 y el pregón de la Velá de Santa Ana en 2021, así como un largo etcétera.