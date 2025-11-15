Casi la mitad de las elecciones de las cofradías sevillanas en 2025 han tenido dos o más candidaturas

El calendario electoral de las hermandades hispalenses afronta en la recta final del año su período de mayor intensidad y de mayor número de listas presentadas de todo 2025. A las numerosas citas con las urnas se suma el hecho de que tres de ... las programadas en la recta final del año cuentan con hasta tres candidatos a hermano mayor: las de las Aguas, la Macarena y Pino Montano.

La cosa no queda ahí, ya que una decena de cofradías ha tenido más de una lista, casi la mitad de los 22 cabildos de elecciones convocados durante este año, una tendencia que se viene dando desde los años anteriores, con elecciones con varios candidatos, por ejemplo, en los Panaderos y la Hiniesta a finales de 2024, y que se prevé que continúe en 2026, con casos como el de los Gitanos o la Esperanza de Triana a la vuelta de la esquina, en los que también podría haber múltiples listas.

Mientras en el Gran Poder y la Exaltación sólo habrá un candidato que concurra al cabildo de elecciones de estas hermandades el próximo día 28 y el 2 de diciembre, respectivamente, los de la Macarena y Pino Montano se atisban mucho más convulsos y fraccionados, como lo han sido los de las Aguas, en la línea de otros que ya han tenido lugar durante el año, con el punto extra de alcanzar las tres candidaturas. Esto no es nuevo, ya ha ocurrido con anterioridad en hermandades como la Esperanza de Triana en 2012 o el Cachorro en 2021. Sin embargo, cada vez es más habitual y frecuente en hermandades de penitencia de todo tipo, no sólo en las más numerosas.

Las Aguas y Pino Montano presentan un candidato por cada 633 hermanos si se tiene en cuenta el censo total, del que no todos tienen derecho a voto

Así, tanto las Aguas como Pino Montano han llegado a los tres candidatos a hermano mayor para unas nóminas que no alcanzan los dos mil hermanos. En ambos casos la situación es muy similar, en torno a 1.900 integrantes que, por primera vez en su historia, casi tricentenaria en el primer caso y ligeramente superior al cuarto de siglo en el segundo, verán como tres listas distintas concurren a su cabildo de elecciones.

De este modo, se trata de un candidato por cada 633 hermanos, aproximadamente, de los que un menor número tiene derecho a voto, por lo que la proporción es aún menor. La corporación del Arenal tuvo que elegir este viernes entre la papeleta de José Francisco Méndez, la de Francisco Javier Arcos y la de Luis Chamorro. La del Viernes de Dolores, por su parte, tendrá que decantarse el miércoles 17 de diciembre entre las listas de Juan Manuel Osuna, Manuel Bustillo y, surgida de la primera de ellas, la de Juan Antonio Paraíso.

Elecciones macarenas

El caso macareno es paradigmático del crecimiento de las cofradías en los últimos años. Las tres listas que se presentarán a las elecciones del atrio el próximo domingo 30 de noviembre no sorprenden tanto si se tiene en cuenta que la hermandad de la Madrugada cuenta con una nómina de 17.000 hermanos. De esta forma, habrá un candidato por cada 5.667 hermanos, cifras muy alejadas de las anteriores y más amplias que las de la gran mayoría de corporaciones que se presentan con sólo un candidato. Teniendo en cuenta los 14.000 hermanos que pueden votar, habrá un candidato por cada 4.667 votantes.

Colas para acceder al cabildo extraordinario para decidir si se restauraba la Macarena Raúl Doblado

Además, los comicios macarenos están marcados claramente por la crisis abierta en la hermandad el pasado mes de junio con la intervención fallida del equipo del profesor Arquillo a la Virgen de la Esperanza, que aún se encuentra en proceso de restauración por parte de Pedro Manzano. Esta situación provocó que el actual teniente de hermano mayor, Eduardo Dávila Miura, se apease de la carrera electoral, anunciando posteriormente Pedro García Rivero su candidatura, que concurrirá junto a las de José Luis Notario y Fernando Fernández Cabezuelo.

Situación en San Gonzalo

La hermandad de San Gonzalo debería haber celebrado su cabildo de elecciones el pasado domingo 26 de octubre. Sin embargo, se suspendió después de que se denunciasen irregularidades en la expedición de las partidas de bautismo por parte de una de las dos candidaturas que concurrían. Tras un mes pendiendo de un hilo, las dos candidaturas que iban a presentarse podrán hacerlo si corrigen los errores detectados, de forma que Palacio ha convocado el cabildo el 30 de noviembre, el mismo día que el de la Macarena.