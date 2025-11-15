Suscríbete a
Casi la mitad de las elecciones de las cofradías sevillanas en 2025 han tenido dos o más candidaturas

En un período de un mes, tres hermandades acuden a las urnas pudiendo elegir entre tres papeletas distintas: las Aguas, la Macarena y Pino Montano

San Gonzalo celebrará su cabildo de elecciones con dos candidaturas un mes después de la suspensión de la fecha fijada inicialmente

La cara B de las elecciones con varios candidatos en las hermandades

El misterio de la hermandad de Pino Montano al salir de su templo
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

El calendario electoral de las hermandades hispalenses afronta en la recta final del año su período de mayor intensidad y de mayor número de listas presentadas de todo 2025. A las numerosas citas con las urnas se suma el hecho de que tres de ... las programadas en la recta final del año cuentan con hasta tres candidatos a hermano mayor: las de las Aguas, la Macarena y Pino Montano.

