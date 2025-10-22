El misterio del Buen Fin estará siempre expuesto: esta es la iglesia donde se puede ver

La hermandad del Buen Fin ha anunciado que el misterio del crucificado se podrá contemplar en una de las capillas que se encuentran a los pies de la iglesia de San Antonio de Padua, justo debajo del coro. En concreto, las imágenes de Darío Fernández ... se podrán ver en la capilla de los Santos Varones, la cual ha sido reformada y adaptada para la exposición permanente del paso.

Se ha instalado una nueva iluminación LED y cristalería de gran calidad para la protección del paso procesional. El altar que se encontraba antes ha sido retirado; el cual está siendo restaurado y se instalará en la futura capilla sacramental que tendrá el templo.

Cabe recordar que en el lugar donde en la actualidad se encuentra el paso, estaba antes el retablo con las tallas antiguas del misterio de Luis Álvarez Duarte que se hicieron en los años 70 y acompañaron al Cristo del Buen Fin hasta 1998. Precisamente, estas imágenes forman parte actualmente del paso del Rosario del Mar de Almería.

Este espacio tiene más historia todavía porque ahí residió la hermandad de la Bofetá en sus comienzos, cuando la corporación llegó con sus imágenes desde el templo de San Román en los años 20 y aquí estuvieron el Señor ante Anás, la Virgen del Dulce Nombre y San Juan Evangelista antes de pasar al crucero del antiguo convento franciscano.

La Capilla de los Santos Varones de la Iglesia de San Antonio de Padua ha sido reformada y adaptada para la exposición permanente del paso de misterio del Santísimo Cristo del…

Tras la salida de la cofradía hacia San Lorenzo, esta capilla se convirtió en la de los Santos Varones y a partir de ahora, alojará el histórico paso de la cofradía del Buen Fin, así como a las imágenes de Nicodemo, la Magdalena, José de Arimatea y el soldado romano que conforman uno de los misterios contemporáneos más sobresalientes de la Semana Santa de Sevilla.