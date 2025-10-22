Suscríbete a
+Pasión

patrimonio

El misterio del Buen Fin estará siempre expuesto: esta es la iglesia donde se puede ver

Las imágenes de Darío Fernández se verán a los pies del templo, debajo del coro

El Buen Fin recupera su misterio para la Semana Santa de Sevilla

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La capilla donde se encuentra el misterio
La capilla donde se encuentra el misterio hermandad

M. L.

La hermandad del Buen Fin ha anunciado que el misterio del crucificado se podrá contemplar en una de las capillas que se encuentran a los pies de la iglesia de San Antonio de Padua, justo debajo del coro. En concreto, las imágenes de Darío Fernández ... se podrán ver en la capilla de los Santos Varones, la cual ha sido reformada y adaptada para la exposición permanente del paso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app