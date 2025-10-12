Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur, en directo: recorrido y última hora del rosario hoy

La hermandad de la Esperanza de Triana continúa con su misión evangelizadora en el Polígono Sur durante este mes de octubre. En este día 12, festividad de la Virgen del Pilar y de la Hispanidad, la Virgen de la Esperanza se traslada desde la parroquia ... de San Pío X, en el barrio de las Letanías —donde ha permanecido durante toda una semana—, hasta la parroquia de Jesús Obrero, sede de la corporación de la Bendición y Esperanza, una casa salesiana en la que se desarrolla una importante labor a lo largo de todo el año.

El traslado, que ABC retransmite en directo gracias a la colaboración de 7TV, da comienzo a las 9:30 horas, estando prevista la entrada en la parroquia a las 11:45 horas. La Virgen de la Esperanza recorrerá las siguientes calles: Madre del Creador, Reina de los Ángeles, avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena, Padre José Sebastián Bandarán, finalizando con su entrada en la parroquia de Jesús Obrero.

Sin duda, será uno de los momentos clave de la misión de la Esperanza, ya que la Virgen cruza el Polígono Sur, una de las zonas con mayor índice de pobreza de España.

En el templo de Jesús Obrero permanecerá hasta el sábado 18 de octubre, jornada en la que la Dolorosa regresará al barrio de Triana como colofón de la misión. Días más tarde, dará comienzo la conmemoración del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción.