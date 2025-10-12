Suscríbete a
+Pasión

Misión de la esperanza

Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur, en directo: recorrido y última hora del rosario hoy

La Virgen se traslada en Rosario de la aurora hasta la Parroquia de Jesús Obrero

La Esperanza de Triana fleta dos autobuses entre Triana y el Polígono Sur para el 12 y 18 de octubre

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Esperanza de Triana en la parroquia de San Pío X
La Esperanza de Triana en la parroquia de San Pío X Manuel Gómez
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La hermandad de la Esperanza de Triana continúa con su misión evangelizadora en el Polígono Sur durante este mes de octubre. En este día 12, festividad de la Virgen del Pilar y de la Hispanidad, la Virgen de la Esperanza se traslada desde la parroquia ... de San Pío X, en el barrio de las Letanías —donde ha permanecido durante toda una semana—, hasta la parroquia de Jesús Obrero, sede de la corporación de la Bendición y Esperanza, una casa salesiana en la que se desarrolla una importante labor a lo largo de todo el año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app