Directo
La Misión de la Esperanza de Triana, en directo: sigue el traslado a la capilla de los Marineros
La misión evangelizadora que ha llevado a la Esperanza de Triana al Polígono Sur regresa este sábado al templo de la calle Pureza
Tras dos semanas en el Polígono Sur, la Misión de la Esperanza pone rumbo a Triana. La dolorosa vuelve este sábado, 18 de octubre, a la capilla de los Marineros para continuar con la programación de estas misiones evangelizadoras con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción ... .
El itinerario previsto para regresar al arrabal trianero incluye algunos puntos a destacar, como el paso de la Esperanza de Triana por el Hospital Infantil Virgen del Rocío. Una visita con la que la corporación de la calle Pureza quiere dejar huella entre los niños y niñas que se encuentran ingresados en el centro hospitalario. Además, la comitiva volverá a pasar por la Plaza de España y de ahí buscará la Real Fábrica de Tabacos, hoy sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla, donde visitará a la Hermandad de los Estudiantes en la capilla universitaria. Alcanzará Triana una vez que el cortejo transite por San Telmo y cruce por el puente homónimo que llevará a la Virgen de la Esperanza hasta la calle Betis.
Los lectores de ABC podrán ver el traslado en directo gracias a la señal de 7TV.
Misión de la Esperanza de Triana
La ministra de Vivienda visita a la Esperanza de Triana en el Polígono Sur
Misión de la Esperanza de Triana
Imágenes de la Esperanza de Triana en la Parroquia de San Jesús Obrero
Así se vivió el traslado de la Esperanza a la parroquia de San Jesús Obrero
La Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur, en imágenes
Otra jornada de momentos históricos
Como ya ocurriera en los dos traslados que hemos vivido hasta el momento de Nuestra Señora de la Esperanza con motivo de la misión, durante la jornada de hoy volveremos a ver varias imágenes históricas. Las dos más esperadas se producirán cuando la Virgen visite el Hospital Infantil del Virgen del Rocío y a la Hermandad de Los Estudiantes. Durante este traslado, además, la Esperanza volverá a cruzar la Plaza de España como ya hiciera en el primer traslado del pasado 4 de octubre.
Horarios y recorrido
La Virgen de la Esperanza saldrá desde la parroquia de San Jesús Obrero a las 08.00 horas. Su llegada a la Capilla de Los Marineros está prevista a las 17:30 horas.
8:00 horas. Salida desde la parroquia de Jesús Obrero
Padre José Sebastián Bandarán
Bendición y Esperanza
Rafael Pérez del Álamo
Victoria Domínguez Cerrato
Torcuato Luca de Tena
Luis Rosales
Hospital Infantil Virgen del Rocío
Antonio Maura Montaner
Bogotá
Juan Pablos
Progreso
Felipe II
Avenida Don Pelayo
Avenida Isabel la Católica
Avenida del Cid
Rectorado de la Universidad de Sevilla
Visita Hermandad de los Estudiantes
San Fernando
Paseo de Roma
Paseo de las Delicias
Puente de San Telmo
Plaza de Cuba
Betis
Troya
Pureza
17:30 horas. Entrada en la capilla de los Marineros
La Esperanza vuelve a Triana
Después de dos semanas lejos de su barrio, Nuestra Señora de la Esperanza regresa hoy a Triana. La Virgen culmina así su estancia en los barrios de Las Letanías y el Polígono Sur, donde ha visitado las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero.
Guía de la Misión de la Esperanza
Misión de la Esperanza de Triana 2025: Guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla
La Misión de la Esperanza, en directo
¡Muy buenos días! Comenzamos la retransmisión en directo del traslado de vuelta de la Esperanza de Triana. Durante la mañana y tarde de hoy, la Virgen será trasladada desde la parroquia de San Jesús Obrero, donde ha permanecido durante una semana, hasta la Capilla de Los Marineros.
A través de ABC de Sevilla y Pasión en Sevilla podrás seguir en directo todo el recorrido y la última hora del traslado de Nuestra Señora de la Esperanza, que volverá hoy a su barrio de Triana después de dos semanas.
¡Comenzamos!
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete