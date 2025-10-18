Suscríbete a
+Pasión
Directo
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Directo

La Misión de la Esperanza de Triana, en directo: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

La misión evangelizadora que ha llevado a la Esperanza de Triana al Polígono Sur regresa este sábado al templo de la calle Pureza

La Misión de la Esperanza regresa hoy a Triana
La Misión de la Esperanza regresa hoy a Triana ABC

M. J. R. Rechi y Alejandro Cuevas

Sevilla

Tras dos semanas en el Polígono Sur, la Misión de la Esperanza pone rumbo a Triana. La dolorosa vuelve este sábado, 18 de octubre, a la capilla de los Marineros para continuar con la programación de estas misiones evangelizadoras con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción ... .

07:50

Misión de la Esperanza de Triana

La ministra de Vivienda visita a la Esperanza de Triana en el Polígono Sur

07:40

Misión de la Esperanza de Triana

Imágenes de la Esperanza de Triana en la Parroquia de San Jesús Obrero

07:30

Así se vivió el traslado de la Esperanza a la parroquia de San Jesús Obrero

La Misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur, en imágenes

07:20

Otra jornada de momentos históricos

Como ya ocurriera en los dos traslados que hemos vivido hasta el momento de Nuestra Señora de la Esperanza con motivo de la misión, durante la jornada de hoy volveremos a ver varias imágenes históricas. Las dos más esperadas se producirán cuando la Virgen visite el Hospital Infantil del Virgen del Rocío y a la Hermandad de Los Estudiantes. Durante este traslado, además, la Esperanza volverá a cruzar la Plaza de España como ya hiciera en el primer traslado del pasado 4 de octubre.

07:15

Horarios y recorrido

La Virgen de la Esperanza saldrá desde la parroquia de San Jesús Obrero a las 08.00 horas. Su llegada a la Capilla de Los Marineros está prevista a las 17:30 horas.

  • 8:00 horas. Salida desde la parroquia de Jesús Obrero

  • Padre José Sebastián Bandarán

  • Bendición y Esperanza

  • Rafael Pérez del Álamo

  • Victoria Domínguez Cerrato

  • Torcuato Luca de Tena

  • Luis Rosales

  • Hospital Infantil Virgen del Rocío

  • Antonio Maura Montaner

  • Bogotá

  • Juan Pablos

  • Progreso

  • Felipe II

  • Avenida Don Pelayo

  • Avenida Isabel la Católica

  • Avenida del Cid

  • Rectorado de la Universidad de Sevilla

  • Visita Hermandad de los Estudiantes

  • San Fernando

  • Paseo de Roma

  • Paseo de las Delicias

  • Puente de San Telmo

  • Plaza de Cuba

  • Betis

  • Troya

  • Pureza

  • 17:30 horas. Entrada en la capilla de los Marineros

07:10

La Esperanza vuelve a Triana

Después de dos semanas lejos de su barrio, Nuestra Señora de la Esperanza regresa hoy a Triana. La Virgen culmina así su estancia en los barrios de Las Letanías y el Polígono Sur, donde ha visitado las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero.

07:05

Guía de la Misión de la Esperanza

Misión de la Esperanza de Triana 2025: Guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

07:00

La Misión de la Esperanza, en directo

¡Muy buenos días! Comenzamos la retransmisión en directo del traslado de vuelta de la Esperanza de Triana. Durante la mañana y tarde de hoy, la Virgen será trasladada desde la parroquia de San Jesús Obrero, donde ha permanecido durante una semana, hasta la Capilla de Los Marineros.

A través de ABC de Sevilla y Pasión en Sevilla podrás seguir en directo todo el recorrido y la última hora del traslado de Nuestra Señora de la Esperanza, que volverá hoy a su barrio de Triana después de dos semanas.

¡Comenzamos!

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app