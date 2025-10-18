La Misión de la Esperanza de Triana, en directo: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Tras dos semanas en el Polígono Sur, la Misión de la Esperanza pone rumbo a Triana. La dolorosa vuelve este sábado, 18 de octubre, a la capilla de los Marineros para continuar con la programación de estas misiones evangelizadoras con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción ... .

El itinerario previsto para regresar al arrabal trianero incluye algunos puntos a destacar, como el paso de la Esperanza de Triana por el Hospital Infantil Virgen del Rocío. Una visita con la que la corporación de la calle Pureza quiere dejar huella entre los niños y niñas que se encuentran ingresados en el centro hospitalario. Además, la comitiva volverá a pasar por la Plaza de España y de ahí buscará la Real Fábrica de Tabacos, hoy sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla, donde visitará a la Hermandad de los Estudiantes en la capilla universitaria. Alcanzará Triana una vez que el cortejo transite por San Telmo y cruce por el puente homónimo que llevará a la Virgen de la Esperanza hasta la calle Betis.

Los lectores de ABC podrán ver el traslado en directo gracias a la señal de 7TV.