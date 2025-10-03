Suscríbete a
MISIÓN DE LA ESPERANZA

La Misión de la Esperanza, en directo: recorrido, cortes de tráfico y última hora

Sigue en directo el traslado de Nuestra Señora de la Esperanza hacia la Parroquia de San Pío X, en el barrio de Las Letanías

La Hermandad de la Esperanza de Triana y la ciudad de Sevilla viven hoy un día histórico. Después de su traslado a la Parroquia de Santa Ana durante la noche de ayer, la Nuestra Señora de la Esperanza será trasladada hoy a las 08:30 horas hasta la Parroquia San Pío X, en el barrio de Las Letanías.

Durante su recorrido, además, se vivirán momentos históricos cuando la Virgen recorra las calles del barrio de los Remedios, el Parque de María Luisa o el barrio del Tiro de Línea, entre otros muchos lugares. Puedes seguir este traslado gracias a las imágenes ofrecidas por 7TV y a través del directo de ABC de Sevilla.

