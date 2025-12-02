La Milagrosa pone fin a su relación con la Redención y la Cruz Roja, sus dos bandas históricas

La nueva junta de gobierno de la Milagrosa, reunida en cabildo de oficiales este 1 de diciembre, ha acordado la rescisión de la relación contractual con la agrupación musical de la Redención y con la banda de la Cruz Roja.

La formación musical ... que acompañará al Señor de la Esperanza en la tarde del Sábado de Pasión será la agrupación musical Virgen de los Reyes. Esta formación estuvo vinculada hace unos meses al Divino Perdón de Alcosa, pero la hermandad comunicó su desvinculación por falta de confianza y transparencia en plena conmemoración del 25 aniversario fundacional, una decisión tomada precisamente por esta situación.

Según expresó la corporación de Alcosa: «Se debe a la abundante rumorología que sitúa a la banda en otra hermandad de la misma jornada, sin que tal circunstancia haya sido desmentida por la dirección de la formación. Además, se han producido reiteradas e insistentes peticiones por parte de nuestra hermandad para firmar ambos compromisos, verbalmente apalabrados por su presidente, sin que hasta la fecha se haya efectuado la firma». Aunque la hermandad aún no ha anunciado oficialmente la nueva formación que acompañará a la Virgen del Rosario, ABC de Sevilla ha podido conocer que será la banda de música de las Cigarreras. De este modo, se pone fin a la vinculación con la banda de la Cruz Roja, que concluyó su relación el pasado fin de semana en la procesión de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Esta formación llegó a la corporación en 2016, año en que la hermandad fue erigida como penitencial, mientras que la Redención lo hizo en 2008, desde la primera salida realizada por el Señor de la Esperanza, por lo que ha estado vinculada a la Milagrosa desde la llegada de la imagen de Navarro Arteaga a Ciudad Jardín. La hermandad ha agradecido el trabajo realizado por ambas formaciones a lo largo de todos estos años, así como a la agrupación María Santísima del Rocío, formación que abrió la cofradía en estos últimos años.

