La Milagrosa pone fin a su relación con la Redención y la Cruz Roja, sus dos bandas históricas

Virgen de los Reyes pondrá los sones en el Señor de la Esperanza y las Cigarreras lo hará en el paso de palio

M. J. R. Rechi

La nueva junta de gobierno de la Milagrosa, reunida en cabildo de oficiales este 1 de diciembre, ha acordado la rescisión de la relación contractual con la agrupación musical de la Redención y con la banda de la Cruz Roja.

La formación musical ... que acompañará al Señor de la Esperanza en la tarde del Sábado de Pasión será la agrupación musical Virgen de los Reyes. Esta formación estuvo vinculada hace unos meses al Divino Perdón de Alcosa, pero la hermandad comunicó su desvinculación por falta de confianza y transparencia en plena conmemoración del 25 aniversario fundacional, una decisión tomada precisamente por esta situación.

