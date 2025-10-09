Suscríbete a
El 'milagro' de la Esperanza de Triana: dos novios se casan ante su Virgen en Las Letanías

Triana y Víctor Manuel se darán el 'sí, quiero' ante la Esperanza este sábado en San Pío X, confluyendo los deseos de ambos prometidos en plena misión en el Polígono Sur

Él quería casarse en la capilla de los Marineros, pero no había fecha; ella, en su barrio; fue entonces cuando descubrieron que la Virgen visitaría su parroquia

José 'el Triana', de la Vega a Las Letanías: «Con doce años, me iba a ver a la Esperanza y no aparecía en casa hasta que se recogía»

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Víctor Manuel y Triana, ante la Esperanza de Triana en la parroquia de San Pío X
Víctor Manuel y Triana, ante la Esperanza de Triana en la parroquia de San Pío X Víctor Rodríguez
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Elegir dónde se celebrará la boda puede ser uno de los aspectos más complicados para los novios cuando cada uno se siente muy estrechamente ligado a un lugar o imagen. Eso les pasaba a Triana y Víctor Manuel. Cuando anunciaron su compromiso, no se ... ponían de acuerdo sobre si se casarían en la parroquia de San Pío X o a las plantas de la Esperanza de Triana. Lo que ellos no sabían en aquel momento es que se obraría el 'milagro': que ambos verían satisfechas sus pretensiones y que su enlace acabaría teniendo lugar en mitad de un acontecimiento único e histórico para el barrio y la hermandad.

