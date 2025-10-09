El 'milagro' de la Esperanza de Triana: dos novios se casan ante su Virgen en Las Letanías

Elegir dónde se celebrará la boda puede ser uno de los aspectos más complicados para los novios cuando cada uno se siente muy estrechamente ligado a un lugar o imagen. Eso les pasaba a Triana y Víctor Manuel. Cuando anunciaron su compromiso, no se ... ponían de acuerdo sobre si se casarían en la parroquia de San Pío X o a las plantas de la Esperanza de Triana. Lo que ellos no sabían en aquel momento es que se obraría el 'milagro': que ambos verían satisfechas sus pretensiones y que su enlace acabaría teniendo lugar en mitad de un acontecimiento único e histórico para el barrio y la hermandad.

Los protagonistas de esta historia de amor, devoción y raíces se citan con ABC en el corazón de Las Letanías, la parroquia de San Pío X, que estos días es un auténtico hervidero de personas que no quieren perderse a la Virgen de la Esperanza. Sus ojos vidriosos por la emoción les delatan: quedan horas para que se den el 'sí, quiero' delante de todos sus familiares y amigos... y en plena Misión de la Esperanza. La boda será este sábado por la mañana, un día antes de que la dolorosa de la calle Pureza se encamine hacia el otro templo católico del Polígono Sur, la parroquia de Jesús Obrero.

Víctor Manuel Salas , de 29 años, es de Montequinto, donde actualmente viven los dos, si bien toda su familia está estrechamente vinculada a la Esperanza de Triana hasta el punto de haber contado con el hermano más antiguo de la corporación y con un largo historial de bodas en la calle Pureza: «Siempre me he querido casar a la capilla de los Marineros porque toda mi familia es de Triana. Mi padre se casó allí. Desde que tengo uso de razón, mi padre me llevaba todas las Madrugadas a verla al puente. Por eso soy muy trianero desde que era pequeño. Cómo iba a ser menos y no casarme ante la Esperanza de Triana», explica con orgullo el novio.

Por su parte, Triana González, con tan señalado nombre, es nieta de José 'el Triana', célebre vecino de Las Letanías de origen trianero y devoto de la Esperanza que habló para este periódico hace unos días. Pese a sus evidentes lazos con el viejo arrabal, la joven de 26 años es nacida y criada en el Polígono Sur, por lo que tenía claro dónde prefería que fuera la boda: «Yo me quería casar aquí en el Polígono Sur, en la parroquia San Pío X, que es mi parroquia de toda la vida, donde me he bautizado, donde he hecho la comunión, donde me he confirmado, donde he militado en la Juventud Obrera Cristiana durante muchos años. Para mí era muy significativo el estar aquí también el día de mi boda».

Después de dar muchas vueltas, de llamar a la puerta de la capilla de los Marineros y de debatir mucho acerca de dónde tendría lugar finalmente el enlace, la Virgen quiso que las expectativas de ambos se vieran cumplidas cuando se anunció su misión al Polígono Sur, tal y como narra Víctor Manuel: «Dio la casualidad de que el día 11 de octubre, que barajábamos para la boda, nos íbamos a encontrar aquí a la Esperanza de Triana. Hablamos con el párroco y nos dio la oportunidad de que nos pudiéramos casar uniendo las dos cosas que queríamos: ella en su parroquia y yo con la Esperanza de Triana».

Aseguran no haber encontrado ningún tipo de problema por parte de la parroquia ni de la hermandad a la hora de organizar su enlace en un día tan señalado como el sábado en que se celebra la función de la Virgen en San Pío X, aunque reconocen que «si llega a saber la gente que está la Esperanza de Triana en la iglesia, seguro que no habríamos podido coger la fecha». La ceremonia la ha organizado la propia Triana junto con Salvador Diánez, el párroco: «No nos ha puesto ningún impedimento; al revés, todo ha sido ayuda y facilitarnos las cosas».

Emociones a flor de piel

El barrio, donde todos se conocen y forman una pequeña gran familia, estalló de alegría al conocer la noticia: «Al principio queríamos que fuese una sorpresa, pero ya sorpresa ninguna, y menos con la que se formó aquí el otro día cuando llegó la Virgen. Fue increíble. Pero vamos, desde que se enteraron están todos locos de contentos». Los prometidos son conscientes del privilegio que supone que uno de los días más felices de sus vidas coincida con un momento histórico para su barrio y para toda la Sevilla cofradiera, como les recuerdan sus allegados: «Es una alegría muy grande para los dos, y encima en medio de algo que no había pasado nunca. Es la primera vez que la Esperanza de Triana sale de su barrio a otra iglesia, y ha venido aquí, al Polígono Sur», exclama Víctor Manuel.

En vísperas de la boda, Triana se acuerda especialmente de su abuelo, en quien se unen su identificación con el barrio y con la Virgen: «Sobre todo me hace muchísima ilusión por mi abuelo, 'el Triana', que vive a otro nivel lo que es la Esperanza de Triana. Con los 77 años que tiene, sale a las cuatro de la mañana de su casa y vuelve a la una del mediodía. Viendo la cara de su Virgen, cuando a mi abuelo se le saltaron las lágrimas, dije: «Gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de vivir este momento»». Como no podía ser de otra forma, 'El Triana' tendrá un papel muy destacado en la ceremonia: «Lo va a vivir con más ilusión aún porque me va a llevar al altar».

«Que venga aquí la Virgen ayuda a remover un poco las conciencias de quienes tienen estigmatizado el Polígono Sur» Triana González

Triana es plenamente conocedora de la realidad del Polígono Sur y de lo que supone la visita de la Esperanza: «Es un barrio del que no diría que necesita esperanza, sino que más bien vive de la fe y de la esperanza. Aquí hay personas muy luchadoras que viven con esa esperanza de llegar a fin de mes, esa esperanza de encontrar un mejor empleo, esa esperanza de progreso. Y que venga aquí la Virgen ayuda a remover un poco las conciencias de todos aquellos que tienen estigmatizado el Polígono Sur. Que se vea también la cara buena que tiene. Siempre se ve esto como un gueto y no lo es. Aquí hay personas buenas y trabajadoras. Somos familia, nos ayudamos. Por eso yo me quería casar aquí».

La vida de la parroquia normalmente es mucho más discreta y tranquila que el incesante goteo de personas de estos días: «Espero que la misión sirva, por ejemplo, para ver mi parroquia como la estoy viendo hoy, que no se suele ver el resto del año. Aquí vienen tres personas a misa por las tardes. Los domingos hay diez. Se hacen muchas cosas para ayudar a la gente: está Cáritas, está Alboreá, que es otra asociación, está la juventud... Todo eso no se trabaja día a día, pero de pronto vemos la parroquia llena de flores, llena de gente, todo el mundo quiere venir a visitar a la Virgen. Incluso gente que ha hablado mal del barrio ahora viene aquí a verla. Ojalá con esto se planteen volver, aunque no siga estando la Virgen, porque sí sigue habiendo esperanza».

Ambos coinciden en lo feliz que está todo el mundo por tener allí a la Virgen y por todo lo bueno que ha llevado: «La parroquia está siempre llena. El barrio tiene mucha más vida. El centro comercial y los bares están más llenos que antes, vemos más movimiento, y sabemos además que es gente que no es de aquí, porque aquí nos conocemos todos». Una felicidad que, compartida, siempre es el doble de grande. Como lo será la de la boda de Triana y Víctor Manuel este sábado. En la parroquia de ella, ante la gran devoción de él, y arropados por el cariño de sus familiares, amigos y vecinos. Así lo ha querido la Virgen de la Esperanza.