Miguel, el nazarenito de la abuela cigarrera

Una de las fotos más conocidas de nuestra Semana Santa. Décadas observando con curiosidad a esta abuela cigarrera y a este nazarenito de la Virgen de la Victoria. Años imaginando quiénes son. Hoy casi un siglo después le ponemos nombre, rostro, voz y edad. Tiene ... 95 años. Se llama Miguel Esteban Sánchez y nació el 8 de marzo de 1928 en Sevilla. Le encontramos viviendo en una residencia de mayores de Salteras. Feliz. Siempre arropado por su familia. Aquí, sonriente y con el mismo brillo en sus ojos verde esmeralda que tenía cuando chico cuenta a ABC cómo fue todo.

La imagen que tanto llama la atención la publicó este diario en 1931. En el pie de foto sitúa la escena delante del recién construido Hotel Alfonso XIII, rey tan vinculado con esta corporación; habla de un tramo formado por nazarenitos y llama la atención sobre el atuendo de esta mujer vestida de negro con mantón largo y que lleva de la mano al pequeño.

El origen de la foto

Esta señora es Baldomera Sánchez Delgado, la abuela de Miguel. Una antigua cigarrera de la Fábrica de Tabacos de la calle San Fernando. El secreto de todo lo explica Miguel «...mi abuela que me quería mucho y no iba a ningún sitio si no era conmigo. Era de aquellas que hacía los cigarrillos a mano».

Baldomera, como casi todas las cigarreras, era vecina del barrio de Triana. Aquí supo inculcarle al nieto su amor por la Virgen de la Victoria. Miguel vive el cambio de túnica: últimos años con la de cola y primeros con la de capa. En esa foto tan admirada «tendría yo entre 3 y 5 años». Bromea cuando le preguntamos si era consciente de lo mucho que se había hablado de la foto y que nunca habíamos imaginado que lo encontraríamos allí. Sonríe socarrón «...y algunos se pensaban que yo había muerto».

Siempre con la Victoria

Esta historia se da a conocer a través de Fátima, nuera de Miguel. Ella conocía la foto y no duda, orgullosa de Miguel, en publicarla en las redes. Hoy agradece este homenaje a su suegro. Sentados en torno a una mesa de hierro en el exterior de la residencia, Miguel hojea el álbum de las fotos que con enorme esmero se ha encargado de atesorar a lo largo de los años.

Lee la pequeña nota que tiene escrita a máquina pegada sobre la foto y nos dice «mira, aquí se lee mi abuela Baldomera Sánchez Delgado y yo Miguel Esteban Sánchez en el año 1931 en la (cigarrera) cofradía de la Virgen de la Victoria de la Fábrica de Tabacos» repasa con el dedo mientras no deja de sonreír.

Miguel junto con el álbum de fotos ABC

Miguel se muestra muy orgulloso de nuestra Semana Santa «en aquellos años era muy diferente pero siempre ha sido la mejor de toda España» resalta.

Trabajó en la banca. El secreto de su longevidad está tal vez en que fue un gran deportista y aficionado al boxeo. Y esto pese a que un tumor le ha obligado a sufrir al menos ocho operaciones en su pierna. Hoy asistido por un andador recorre diligente los pasillos de la que es su casa. Siempre ha ido a ver a la ver a la Virgen a la Fábrica de la calle San Fernando y posteriormente a la nueva capilla de Los Remedios; aunque él sigue llamando Triana a todo lo que está a aquel lado del río. «Mi abuela, que en paz descanse me inculcó que quisiera mucho y siempre a la Virgen de la Victoria» y como él siempre fue obediente y quiso tanto a Baldomera así lo ha hecho a lo largo de sus casi cien años de vida. Cada día recuerda y piensa siempre en la Virgen de la Victoria.