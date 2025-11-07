Suscríbete a
Miguel Ángel Arcenegui Gómez, nuevo hermano mayor de San Isidoro

La hermandad ha celebrado cabildo de elecciones en la tarde noche del 7 de noviembre

El Cristo de las Tres Caídas de San Isidoro
A falta de confirmación de la autoridad eclesiástica y posterior toma de posesión, Miguel Ángel Arcenegui Gómez, se ha convertido en el nuevo hermano mayor de la hermandad de San Isidoro para el próximo trienio.

En total han ejercido al voto un total de ... 255 hermanos, de los cuales 244 lo han hecho a favor del candidato, mientras que se contabilizaron la cifra de 9 votos en blanco y 2 nulos.

