Miguel Ángel Arcenegui Gómez, nuevo hermano mayor de San Isidoro
La hermandad ha celebrado cabildo de elecciones en la tarde noche del 7 de noviembre
A falta de confirmación de la autoridad eclesiástica y posterior toma de posesión, Miguel Ángel Arcenegui Gómez, se ha convertido en el nuevo hermano mayor de la hermandad de San Isidoro para el próximo trienio.
En total han ejercido al voto un total de ... 255 hermanos, de los cuales 244 lo han hecho a favor del candidato, mientras que se contabilizaron la cifra de 9 votos en blanco y 2 nulos.
Estos son los nombres de los hermanos que conformarán la nueva junta de gobierno de esta corporación:
Hermano mayor: Miguel Ángel Arcenegui Gómez
Teniente hermano mayor: Reyes López Carrasco
Promotor sacramental: Ismael Rubio Lozano
Consiliario primero: José Faustino de la Banda Mesa
Consiliario segundo: Antonio Fernández Leal
Mayordomo primero: Miguel Ángel Esteban Sánchez
Mayordomo segundo: Jesús Moreno-Aurioles Martín
Clavero: Francisco Javier Jiménez González
Secretario primero: Indalecio Rodríguez Iglesias
Secretario segundo: Javier Ramos Sáez
Fiscal: David Rubio Risquet
Prioste primero: María del Mar Chaves Hernández
Prioste segundo: Manuel Vargas de la Cruz
Diputado de caridad: Consuelo Moreno Martínez de Azcoitia
Diputado de cultos y formación: José Vega Rodríguez-Vita
Diputado de juventud: Loreto Escacena Izquierdo
Diputado mayor: Luis Gonzaga Abaurrea Recasens
