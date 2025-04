Miércoles Santo en Sevilla, en directo: San Pablo regresa a su barrio desde Los Gitanos

Es Miércoles Santo en Sevilla, una jornada marcada por las hermandades que evocan la figura de Cristo crucificado, con hasta seis imágenes con esta iconografía. Las hermandades que hoy realizan estación de penitencia son el Carmen Doloroso, la Sed, el Buen Fin, San Bernardo, la Lanzada, el Baratillo, los Panaderos, las Siete Palabras y el Cristo de Burgos. La primera en salir será la Hermandad de la Sed, dando inicio a la jornada de penitencia, mientras que la última en entrar será el Cristo de Burgos, cerrando este cuarto día de la Semana Santa de 2025.

Según las previsiones de la AEMET, no hay riesgo de lluvia durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, aumentando levemente las probabilidades en un 25% entre las 12.00 y las 18.00 horas y volviendo a disminuir a partir de esa hora a un 5%.