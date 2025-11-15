La meteorología, clave para el traslado del Señor de las Penas este domingo

Está previsto que el Señor de las Penas de San Vicente sea trasladado este domingo, 16 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, en andas desde la parroquia de San Vicente hasta el convento del Buen Suceso, para la celebración de ... los cultos conmemorativos del 150 aniversario fundacional. No obstante, habrá que estar pendientes del tiempo.

La previsión meteorológica de la Aemet, a día de hoy, para la jornada del domingo indica un 65% de probabilidad de lluvia entre las 00.00 y las 12.00 horas, y un 100% desde las 12.00 hasta las 24.00 horas.

La junta de gobierno de las Penas tendrá que reunirse para ver diversas posibilidades que pudiera ver para realizar esta salida ante la situación de un fin de semana con bastante riesgo de lluvia por la llegada de la borrasca Claudia desde el pasado jueves.

Lo previsto en un principio es salir a las 10.00 horas y llegar al Buen Suceso a las 14.00 horas, siguiendo el siguiente recorrido: Cardenal Cisneros, San Vicente, plaza del Museo, Miguel de Carvajal, Bailén, Canalejas, Cristo del Calvario, andén de la parroquia de la Magdalena, San Pablo, Rioja, Tetuán, Jovellanos, Sagasta, plaza del Salvador, Córdoba, plaza Jesús de la Pasión, Alcaicería de la Loza, Guardamino, plaza de la Alfalfa, San Juan, Boteros, Sales y Ferré, Ortiz de Zúñiga y plaza del Buen Suceso.