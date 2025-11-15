Suscríbete a
La meteorología, clave para el traslado del Señor de las Penas este domingo

La hermandad conmemorará el 150 aniversario fundacional en la iglesia del Buen Suceso

Las Penas de San Vicente anuncia los horarios e itinerarios de la procesión del Señor por el 150 aniversario de la cofradía

El Señor de las Penas de San Vicente
El Señor de las Penas de San Vicente
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Está previsto que el Señor de las Penas de San Vicente sea trasladado este domingo, 16 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, en andas desde la parroquia de San Vicente hasta el convento del Buen Suceso, para la celebración de ... los cultos conmemorativos del 150 aniversario fundacional. No obstante, habrá que estar pendientes del tiempo.

