Los mejores lugares para ver las procesiones y hermandades del Domingo de Ramos en Sevilla este 2025

Aunque podamos llevar desde el Viernes de Dolores viendo capirotes por las calles de la ciudad, contemplar al primer nazareno del Domingo de Ramos supone siempre un momento especial para el cofrade sevillano. Los primeros de esta jornada en salir a la calle, si el tiempo lo permite, serán los de La Paz y la Hiniesta. Si no quieres perderte ninguna, ponte un calzado cómodo y empecemos.

Tras la misa de palmas, comenzamos el día en el barrio de San Julián. La Hiniesta pondrá su Cruz de Guía en la calle a la una en punto. Unos minutos después ya estará discurriendo por la Puerta de Córdoba, donde la estampa del Cristo de la Buena Muerte recortado sobre el lienzo de muralla siempre merece una buena fotografía. Espere el cortejo para contemplar el palio azul de la Virgen de la Hiniesta. Una delicia en su barrio.

De San Julián nos vamos al centro, a la calle Jesús del Gran Poder. Antes de convertirse en la primera cofradía en entrar en la Carrera Oficial, el siempre perfecto cortejo de La Borriquita a pesar de la corta edad de muchos de sus nazarenos, avanza con la ilusión acumulada de todo un año. Desde hace 55 lo hace separado del Amor. La Sagrada Entrada en Jerusalén se hace realidad en Sevilla, la Jerusalén de Andalucía.

Callejeamos para llegar rápido al Arenal, donde por las calles Castelar y Gamazo ya discurre la hermandad del Porvenir. El cortejo es largo, por lo que recomendamos ir a buscar los pasos si queremos llegar a nuestra próxima cita.

No andamos muy lejos de la Casa de la Moneda, donde vamos a ver una hermandad que está creciendo mucho en los últimos años. La AM Virgen de los Reyes es, evidentemente, un gran reclamo. No hay que confiarse, es difícil moverse por el barrio con las típicas bullas de la tarde del Domingo de Ramos.

Por San Pablo avanza el cortejo de una de las principales devociones del día. Desde Triana llega la Estrella, la Virgen valiente que lleva la caridad hasta el infinito. El barrio imprime a la forma de andar del paso de misterio un halo casi místico. No se la pierda bajo ningún concepto.

Aproveche para tomar un café y una torrija antes de desplazarse hasta la calle Cuna. Insistimos, cuidado con las bullas y los colapsos. Es muy fácil quedarse atrapado en las intersecciones una vez esté pasando el cortejo de nazarenos negros de El Amor. El Cristo tallado por Juan de Mesa hace presente la muerte y la Virgen del Socorro hace gala de un clasicismo sublime.

De recogida va ya la alegre hermandad de la Cena por la calle Sales y Ferré. El cortejo cuenta con tres pasos, la Cena, el Cristo de la Humildad y Paciencia y el palio de la Virgen del Subterráneo. A estas horas ya se empiezan a notar algunos claros y es más fácil moverse.

Nos dirigimos a la calle Imperial, que dista pocos metros de nuestro anterior emplazamiento. Una vía estrecha donde ver pasar la preciosa canastilla dorada del Señor de las Penas te deja sin respiración. Espere a contemplar la belleza dulce y tímida de la Virgen de Gracia y Esperanza.

Trescientos años de Silencio blanco son los que cumple esta hermandad radicada en San Juan de la Palma. Hacia la media noche podrá contemplar el cortejo por el convento del Espíritu Santo.

Para los niños La Paz en el parque Para muchos padres recién estrenados y para aquellos que quieren guardar y preservar una tradición, ver esta cofradía en su transitar por el parque de María Luisa es una opción indispensable en el Domingo de Ramos. Con espacio suficiente para carritos, es el lugar ideal para no estresarse con los más pequeños.

Para los osados La Estrella por su barrio a la ida Miles de personas se agolpan desde tempranas horas en la calle San Jacinto, el Altozano y el puente de Isabel II para ver 'trianear' al Señor de las Penas y rezar ante una de las dolorosas con más empaque de la Semana Santa de Sevilla. Si quiere verla en el barrio con la luz del día, prepárese para el parón y el gentío.

Exquisiteces Los cánones de la Amargura La belleza adulta de la Virgen de la Amargura, escondida entre las lágrimas por el desprecio al que está siendo sometido su hijo, aúna el clasicismo y la esencia de lo que es, y debe ser, una hermandad en la Semana Santa de Sevilla. No importa el sitio o la hora donde pueda ver esta cofradía. Sólo contemplarla eleva el espíritu y engrandece la fe del cristiano.